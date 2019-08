Vídeo: clínica da família no Jorge Teixeira atenderá 13 mil pessoas

Inauguração Clínica da Familia Waldir Bugalho | Foto: Leonardo Mota

Manaus - O prefeito de Manaus, Arthur Neto (PSDB), afirmou que tem recebido manifestações de apoio de deputados federais e senadores, em relação ao custeio em obras da pasta de saúde do município. A declaração foi dada durante a inauguração da primeira Clínica da Família de Manaus, Waldir Bugalho, nesta quarta-feira (14), na rua Sete de Setembro, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste da capital.



Conforme o prefeito, mais duas Clínicas da Família serão inauguradas na Zona Leste, nas ruas Hilário Gurjão e Dálias, localizadas também no bairro Jorge Teixeira. "O que vier de emendas parlamentares vão ser bem-vindas para o custeio da saúde em Manaus. O deputado federal Marcelo Ramos (PR) e o senador Plínio Valério (PSDB) já se manifestaram favoráveis”, afirmou Arthur.

A clínica vai contar com a parceira do Hospital Adventista na execução do serviço de apoio diagnóstico e, além disso, vai conceder 150 tipos de exames, dentre eles 44 tipos de ultrassonografia: mama, próstata, pélvica, transvaginal, abdominal, articulações joelhos, aparelho, urinário, tireoide e outros.

A clínica vai contar com a parceira do Hospital Adventista na execução do serviço de apoio diagnóstico | Foto: Leonardo Mota

Conforme o secretário de saúde do município, Marcelo Magaldi, as atividades da clínica vão resultar em 60% da redução de filas de espera do Sistema de Regulação (SISRREG) no primeiro ano de funcionamento.



“Essa clínica está totalmente preparada para o atendimento da população. Temos a previsão de inaugurar uma clínica na Zona Norte também. Vamos expandir o acesso à saúde na capital”, concluiu Magaldi, acrescentado que a clínica tem a capacidade para atender mais de 13 mil usuários na área de abrangência e comunidades

A clínica faz parte do pacote de obras e ações em homenagem aos 350 anos de Manaus e está situada estrategicamente no centro de uma das zonas mais populosas da capital do Amazonas. Além disso, vai dispor de quatro Equipes de Saúde da Família (ESF) com Saúde Bucal, formada por médicos, enfermeiros, cirurgiões-dentistas, técnicos de enfermagem, técnicos em saúde bucal e agentes comunitários de Saúde.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Tarcísio Layme/ TV Em Tempo