Introdução alimentar com respeito é tema da 3ª Roda Materna Florescer

O período de Introdução Alimentar é regado ainda de muitas dúvidas para os pais. | Foto: Divulgação

Manaus - A Introdução Alimentar é o tema da próxima roda de conversa da Roda Materna Florescer, realizada neste sábado (17), a partir das 9h30, no Budhi Espaço Colaborativo, situado na Rua Belo Horizonte, número 1391, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus. A entrada custa R$10 e as inscrições podem ser feitas aqui .

Além da roda de conversa o evento vai contar ainda com uma minioficina sobre slings, cangurus e carregadores ergonômicos. Na ocasião, as mamães presentes aprenderão sobre as diferenças de um carregador ergonômico para um não ergonômico, assim como amarrações para usar o Sling, entre elas a popular cruz envolvente.

Roda de conversa

Mediado pela nutricionista Mônica Souto Maior, a roda de conversa será um momento propicio para os pais tirarem dúvidas sobre a introdução alimentar (IA), além de aprenderem como executá-la de modo respeitoso.

Segundo a profissional, a IA deve começar a partir dos seis meses de idade do bebê, que é quando o sistema digestivo geralmente está pronto, acrescentado os sinais de prontidão. São eles: o bebê sentar sozinho; interesse pelo alimento, assim como o levar à boca; reflexo de protusão da língua diminuído. Bebês prematuros com menos de 36 semanas usa-se a idade corrigida.

A nutricionista destaca que na IA a exploração dos alimentos é uma fase importantíssima para o bebê. “Nesse período ele precisa conhecer textura, sons, sabor, cor, aroma. Primeiramente ele conhece, explora, depois demonstra interesse e aos poucos o bebê que só sugava vai aprendendo a mastigar. Sugar é instintivo. Comer é aprendizado”, disse.

Nutricionista Mônica Souto comandará a roda de conversa sobre alimentação infantil. | Foto: Divulgação

Para a roda de conversa, Mônica abordará os seguintes tópicos:

- Qual fruta devo dar para começar a IA?

- Água posso oferecer?

- Quantas refeições devo oferecer?

- Caso não aceite alguns alimentos como devo proceder?

- O que é BLW (Baby Led Weaning) ?

- Quais os alimentos ofereço no BLW?

- Menos expectativas, mais confiança

O período de Introdução Alimentar é regado ainda de muitas dúvidas para os pais. Ouvir que “meu filho não come”, é uma das queixas recorrentes nessa fase, no entanto, é preciso reduzir as expectativas. “Para diminuir as expectativas é importante entender que o mais importante é a amamentação que se estende até 2 anos ou mais. Os alimentos fazem parte da alimentação complementar”, diz Souto.

Prato 100% amazonense

A partir dos seis meses o bebê já pode comer todos os alimentos da natureza, inclusive os da nossa região . Uma dica da nutricionista para montar uma refeição 100% amazonense é:

- Peixe da região sem espinha (tambaqui ou tucunaré);

- Feijão com carirú;

- Arroz com espinafre amazônico;

- Jerimum ou laranja.

*Com informações da assessoria