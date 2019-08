Vídeo: número de fumantes no Brasil preocupa pneumologistas

Assista a reportagem | Autor: Patrícia de Paula / TV Em Tempo

Manaus- Dados do Ministério da Saúde indicam que um bilhão de pessoas são fumantes no mundo, desse número, cerca de vinte milhões estão no Brasil . Os números aumentam a preocupação de pneumologistas que alertam para a prevenção de doenças e mortes precoces relacionadas ao hábito de fumar.

Em apenas um cigarro como esse a pessoa inala 4.700 substâncias tóxicas | Foto: Reprodução TV Em Tempo

A nicotina é encontrada em todos os derivados do tabaco e produz a sensação de prazer, como também induz a dependência. Ela é apenas uma das substâncias prejudiciais a saúde. Quem fuma um cigarro inala em torno de 4.700 substâncias tóxicas, entre elas 66 são cancerígenas. O que muitos não sabem é que este vício contribui para problemas respiratórios como o câncer de pulmão.

Alerta dos pneumologistas

Cerca de 85% dos casos de cânceres de pulmão são causados pelo uso do cigarro. Outras doenças como a efisema, a bronquite e até acidente vascular cerebral (AVC) pode ser causado pela nicotina no organismo.

Outra alerta dos pneumologistas é que muitos das lesões causadas pelo uso do cigarro são irreversíveis, nesse caso é a bronquite crônica. Outra irreversível é a enfisema que trata-se de uma doença de longa duração nos pulmões e causam destruição das paredes do pulmão.

O hábito de fumar era moda no passado | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Largar o cigarro

Para quem deseja largar o vício , precisa saber que, por se tratar de um produto que causa dependência, não é não fácil, mas não é impossível. No início sofrerá com muitos desconfortos físicos e até psicológicos, por isso deve ser acompanhado por profissionais que possam auxiliar contra o vício.

Especialistas alertam para o perigo do cigarro | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Especialistas afirmam que muitas mudanças no corpo podem ser notadas no primeiro dia sem o uso do cigarro. Os batimentos cardíacos são normalizados, o olfato e paladar voltam a funcionar melhor e aumenta a qualidade de vida.