Grupo de mães de crianças com alergia alimentar promovem bate-papo

Manaus - O grupo de apoio às mães de crianças portadoras de alergia alimentar promove, nesta sexta-feira (23), no Emporium Roma, uma roda de conversa com especialistas sobre o tema. O evento é gratuito e acontece a partir das 14h, no Wine do Emporium Roma, localizado na rua Terezina, 351, bairro Adrianópolis.

Conforme dados da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI) estima-se que as reações alimentares de causas alérgicas acometam de 6% a 8% das crianças com menos de três anos de idade. O bate papo sobre o tema é promovido pelo grupo APLV Manaus (Alergia à Proteína do Leite de Vaca), que é formado por mais de 100 mães de crianças que convivem com algum tipo de alergia alimentar.

Segundo as organizadoras do evento Daniela Canindé e Raquel Yara, esse tema sempre gera muitas dúvidas, principalmente com relação à alergia à proteína do leite. “O grupo acabou crescendo, absorvendo mães de crianças com outros tipos de alergia alimentar, que foram pedindo para participar. Nosso objetivo é orientar e apoiar umas as outras”, contaram as organizadoras.

Essa primeira roda de conversa sobre o tema contará com a participação de especialistas, como a presidente da ASBAI, Nádia Betti, a nutricionista materno infantil Ana Rita Gaia Machado, a pediatra Graciane Lima e o psicólogo Robson Belo.

A proposta do evento é tirar as dúvidas das famílias, com os especialistas. “Há crianças com alergias severas e que exigem atenção redobrada. Entendemos que não é fácil essa convivência. Por isso, a roda de conversa é uma forma de nos unirmos”, destacaram.

As inscrições para participar do evento podem ser feitas pelos números (92) 99117-9316 e 98118-1794. As vagas são limitadas.