Saúde mental para quem não tem condições de pagar em Manaus

Manaus – Saúde mental tem sido um tema bastante abordado na sociedade. E longe de ser um assunto tabu, existem diversos fatores que podem levar pessoas de diversas idades, sem distinção de sexo, classe e raça a terem problemas psicológicos, entre eles: a depressão e a ansiedade. Manaus, a nona capital com maior índice de suicídios no país, oferece tratamentos gratuitos.

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), publicados em 2018, as doenças mentais são responsáveis por aproximadamente 800 mil suicídios no mundo todos os anos. E que os números de registro das tentativas de suicídio são maiores. A OMS destaca que os números elevados são a segunda maior causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos.

A OMS aborda que o suicídio é uma questão de prioridade de saúde pública e o combate ao problema faz parte do Programa de Ação de Saúde em Mental. No Brasil, atendimento de serviços psicológicos é um direito do cidadão desde 2011.

Segundo o Ministério da Saúde, o atendimento oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é realizado por meio de unidades especializadas em Saúde mental, conhecidas como Centro de Atenção Psicossocial (Caps), que apresentam atendimento de níveis mais complexos e também nas Policlínicas, que também disponibilizam serviço de psicologia.

Serviços de atendimentos gratuitos são oferecidos pelo SUS em Manaus. Também é possível ter acesso aos atendimentos gratuitos realizados pelas Faculdades de Psicologia, de instituições de ensino públicas e privadas.

Outra alternativa de atendimento para acompanhamento com psicólogo gratuito são os serviços oferecidos pelas instituições de ensino superior públicas e privadas, por meio de programas realizadas por alunos finalistas e professores de psicologia das instituições.

Em casos mais graves, os telefones: 188, 0800 273 8255 ou 0800 290 0024 são disponibilizados para atendimento para prevenção do suicídio.

Policlínicas e CAPs oferecem atendimento gratuito

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) oferecem atendimentos psicológicos de diversas complexidades. Em Manaus, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) possui três estruturas de Caps para atendimento: O CAPs Benjamim Matias Fernandes, localizado no Parque Dez, Zona Norte; o CAPs AD III Dr. Afrânio Soares, no Aleixo, Zona Centro-Sul e o CAPSi Leste, no Coroado, Zona Leste da capital. Os CAPs atendem transtorno mental e problemas com álcool e outras drogas entre jovens e adultos. Os tratamentos nestes centros são abertos e a demanda é livre.

Já as policlínicas municipais que oferecem serviços de psicologia, funcionam de segunda a sexta-feira das 7h às 17h. Os interessados devem se dirigir à unidade para agendamento do serviço. As policlínicas no sistema municipal de saúde disponíveis são:

- Policlínica Dr José Antônio da Silva, localizada na rua das Aroeiras, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte.

- Policlínica Antônio Reis, localizada na rua Escandinávia, no bairro Betânia, Zona Sul

- Policlínica Castelo Branco, na rua do Comércio, Parque Dez, Zona Norte

-Policlínica Comte Telles, localizada na Rua J,no bairro São José II, Zona Leste

- Policlínica Franco de Sá, localizada na rua 5, bairro Nova Esperança I, Zona Oeste

-Policlínica Djalma Batista, localizada na rua 23 de Dezembro, bairro Compensa, Zona Oeste

Atendimentos nas Instituições de Ensino

Outra forma de buscar atendimento psicológico gratuito são os serviços oferecidos pelas instituições de ensino superior: Ufam, Uninorte e Centro Universitário Fametro.

A Clínica de Psicologia da Uninorte, oferece atendimentos psicológicos para crianças a partir de quatro anos, adolescentes, adultos e terceira idade. Para a realização de uma consulta, os interessados devem realizar um pré-agendamento que funcionam de segunda a sexta-feira, de 8h às 18h e aos sábados de 8h às 11h. A clínica fica localizada na Unidade 15, na Avenida Getúlio Vargas, Centro, Zona Sul. Os interessados devem apresentar documento oficial com foto e casos em que o paciente for criança ou adolescente, é necessário o acompanhamento de pais ou responsáveis.

Outra instituição de ensino que realiza o serviço de atendimento psicológico gratuito é a Ufam, por meio do Centro de Serviço de Psicologia (CSPA). Os atendimentos gratuitos têm duração de seis meses e os interessados devem preencher uma ficha sobre informações pessoais para cadastramento, no mini-campus da Ufam, localizada na Avenida General Rodrigo Otávio, no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus. A marcação de consulta pode ser realizada pelo telefone (92) 9222-2275.

Os serviços de orientação vocacional, psicoterapia e avaliação psicológica também são oferecidos pela Fametro na Clínica de Psicologia da instituição, localizada na avenida Constantino Nery, Chapada, Zona Centro-Sul de Manaus, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e de 14h às 18h. As pessoas interessadas devem procurar a instituição para a realização dos procedimentos de cadastros necessários. Os serviços oferecidos são relacionados a orientação vocacional, psicoterapia e avaliação psicológica. O telefone para contato é: (92) 98423-0823.