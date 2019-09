Vídeo: as doenças da visão e os cuidados com a radiação solar

Saiba como cuidar da visão com as dicas do especialista | Foto: Mayson Dantas

Manaus- O programa da WEB TV Em Tempo 'Conversa Franca', apresentado pela jornalista Tatiana Sobreira, convidou o oftalmologista e oftalmogeriatra Dr. Swammy Mitozo para falar sobre a saúde dos olhos, nesta quinta-feira (22). O especialista trouxe dicas importantes sobre o cuidado com a visão e alertas sobre as doenças mais comuns na atualidade.

Dr. Swammy destacou as pesquisas que apontam para o aumento do uso de óculos e ressaltou a possível causa: o uso exagerado de aparelhos eletrônicos em ambientes fechados. A principal doença nos olhos a ser adquirida, nessas condições, é a miopia.

O uso dos eletrônicos pode interferir de forma direta no desenvolvimento natural de crianças e adolescentes. O especialista destaca que horas seguidas com o uso desses aparelhos pode ocasionar a miopia precocemente na juventude.

Riscos possíveis

Segundo a Organização Mundial da Saúde, as maiores causas de cegueira no Brasil são a catarata, o glaucoma, a retinopatia diabética, a cegueira infantil e degeneração macular. Na região norte são atingidas 3,6%, da população, ou seja, cerca de 574 mil pessoas sofrem com algum problema na visão, alertou o oftalmologista.

Moradores de Manaus, uma cidade ensolarada e com grande radiação do raio ultravioleta (raios UV), podem ser afetados diretamente no problema de visão das pessoas. Durante este período há o surgimento das doenças infectocontagiosas, no caso da visão, entre elas estão conjuntivite, o pterígio "carne crescida" e a catarata todos recorrentes na região, por causa da forte incidência dos raios de sol. A catarata, por exemplo pode surgir precocemente. Cerca de 2 milhões de novos casos são diagnosticados por ano.

Para as pessoas com diabetes é possível que adquiram a retinopatia diabética (lesões na retina). Os rins e os olhos são alvos fáceis da doença. "Para pacientes com diabetes é necessário que procurem tratamento e acompanhamento oftalmológico, pelo menos uma vez por ano, pois o número de pessoas com diabetes e que adquirem a doença nos olhos é grande.", alertou Dr. Swammy Mitozo.

Cuidados com a visão

É precis, segundo o médico, estar atento ao uso do óculos de proteção solar. O objeto precisa ter procedência e proteção contra os raios ultravioleta , assim permitindo a proteção de toda a estrutura dos olhos.

O especialista alerta que os pais levem as crianças regularmente ao oftalmologista, não apenas quando o filho reclama da visão.

