Vídeo: 'Parei de fumar para a saúde dos meus filhos', diz ex-fumante

“Eu só fumava quando eu bebia, depois me dei conta que toda noite eu fumava quase um maço por dia”, relata o agricultor familiar do município de Rio Preto da Eva (80 quilômetros distante de Manaus), Josemar Nazaré Martins, 60.



Ele afirma que só parou de fumar porque percebeu, que a fumaça do cigarro que consumia, prejudicava a saúde dos filhos em sua residência. A filha mais velha ainda sofria de congestão nasal, o que era mais um agravante. “Meu pai morreu de câncer no pulmão quando eu tinha 40 anos devido ao uso de cigarro e tabaco, mesmo assim continuei fumando, mas depois que minha filha passou mal, parei de fumar”, afirma Josemar.

De acordo com o médico pediatra, João Paulo Backer, em entrevista ao jornal de Boa Vista (RO), os jovens atualmente estão aderindo não somente ao cigarro, mas também ao uso da maconha, que é mais danoso que se imagina. “Ela é quatro vezes mais agressiva do que o cigarro e causa danos irreversíveis ao cérebro, especialmente até os 21 anos quando ele está em formação”, alertou.

Dados

Segundo um estudo divulgado pela pesquisa populacional do Instituto Nacional de Câncer (Inca), em 2017, foram registrados 27.932 óbitos decorrentes da doença do Brasil. Já em 2018, houve mais de 2 milhões de casos novos e mais de 1,7 milhão de falecimentos por câncer de pulmão, com prevalência de tabagismo.

Prevenção

Nesta sexta-feira (30), ocorre o último dia da campanha “Tabaco ou Saúde” de combate ao fumo, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) em Manaus,, com o objetivo de realizar ações para alertar a população, em especial adolescentes e jovens, sobre os riscos do uso do cigarro.

A programação conta com 22 ambulatórios distribuídos nos Distritos da Saúde (Disas) Sul, Norte, Leste, Oeste e rural, para tratamentos de fumantes. O serviço funciona com a utilização de abordagem congnitiva-comportamental, fornecendo suporte profissional e medicamentoso.

Ambulatórios para Tratamento de Fumantes por zona

Norte



1 – UBS Frei Valério – rua Bom Jesus, s/nº – Novo Israel;

2 – UBS Sálvio Belota – rua das Samambaias, nº 786 – Santa Etelvina;

3 – UBS Armando Mendes – rua 05, S/N, Conj. Manôa;

4 – Policlínica Dr. José Antônio da Silva – rua Aroeiras, nº 55 – Monte das Oliveiras;

5 – Policlínica Anna Barreto – Avenida Grande Circular, S/N – Monte Sião;

6 – UBS José Figlioulo – rua Rios Arinos, s/n, Conjunto Viver Melhor – bairro Lago Azul;

7 – UBS Balbina Mestrinho – rua Maj. Silvério J. Nery (rua 170), Núcleo III, Cidade Nova;

Sul



8 – Policlínica Castelo Branco – rua do Comércio, s/n, Parque 10;



9 – Policlínica Antônio Reis – rua São Luiz, s/n, São Lázaro;

10 – UBS Petrópolis – rua Delfim de Souza, s/n, Petrópolis;

11 – UBS Nilton Lins – Avenida Professor Nilton Lins, Lote 3, Parque das Laranjeiras;

Leste



12 – UBS Ivone Lima dos Santos – rua 08, s/n Coroado III;

13 – Policlínica Comte Telles – rua J, s/n, Etapa B do bairro São José III;

14 – UBS Dr. Alfredo Campos – rua André Araújo, s/n, Zumbi II;

15 – UBS Amazonas Palhano – rua Antonio Matias, s/n, São José II;

16 – UBS Mauazinho – rua Rio Negro, 113, Mauazinho;

Oeste

17 – Policlínica Franco de Sá – rua V, nº 150, no bairro Nova Esperança I;

18 – Policlínica Djalma Batista – rua 23 de Dezembro, s/n, Compensa II;

19 – UBS Deodato de Miranda Leão – rua Presidente Dutra, s/n, Glória;

Rural

20 – UBSR São Pedro, localizado no Km 35 da rodovia AM-010;

21 – UBSR Pau Rosa, Km 21 da BR 174, ramal do Pau Rosa;

22 – UBSR Ephigenio Sales, AM – 010, KM 41.





