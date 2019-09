Parque Sumaúma recebe intercâmbio sobre plantas medicinais da Amazônia

Manaus- O Parque Estadual Sumaúma abrirá as portas, a partir das 16h desta terça-feira (10), para um intercâmbio de saberes entre os povos tradicionais da Amazônia brasileira e da Índia. Na programação estão palestra sobre a medicina Ayurveda (“ciência da vida”, em sânscrito), sobre ervas e plantas medicinais amazônicas, meditação e exposição de produtos medicinais ribeirinhos, feitos por moradores de Unidades de Conservação (UC) gerenciadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema).

A atividade é realizada por meio de parceria entre a Sema e o grupo Brasilíndia. Entre Laços de Almas, e contará com a participação do professor Moacir Biondo (Universidade Federal do Amazonas-Ufam), especialista no estudo de plantas medicinais da Amazônia; do Dr. Sandeep Shirvalkar, médico, herbologista e doutor em Ayurveda de Pune, na Índia; e da professora de Yoga e terapeuta Ayurveda, Claudia Karunananda Saraswati Ruschel Lima.

Os especialistas promoverão palestras sobre ervas e plantas medicinais amazônicas e sobre Ayurveda, um sistema de saúde desenvolvido há mais de 5 mil anos na Índia que conecta o bem-estar físico e emocional por meio da alimentação, yoga, uso de plantas medicinais e diversas terapias.

A agenda contará também com exposição e venda de produtos medicinais ribeirinhos feitos na comunidade Bela Vista do Jaraqui, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Puranga Conquista, e exposição de desenhos de plantas feitos por crianças das comunidades do Amazonas. As atividades serão concluídas com uma prática de meditação guiada.

A programação é gratuita e ocorrerá na Sala da Biodiversidade Sauim-De-Coleira, um espaço no Parque Estadual Sumaúma destinado à educação ambiental e a práticas de saúde e bem-estar. Para evitar o uso de plástico, a Sema recomenda que os visitantes levem garrafa ou copo reutilizável.

Sobre o Parque

Localizado na Cidade Nova, zona norte de Manaus, o Parque Estadual Sumaúma é a única Unidade de Conservação (UC) estadual em área urbana, com uma área de 51 hectares de floresta conservada que abriga espécies em risco como o sauim-de-coleira, animal símbolo da capital amazonense. A entrada para visitantes é realizada pelo acesso pela avenida Bacuri, Cidade Nova.

