Vídeo: Arena da Amazônia recebe maior feira de odontologia do Norte

Manaus - Nos dias 26, 27 e 28 de setembro, Manaus recebe a segunda edição da maior Feira de Odontologia do Norte, a Expo Odonto Biodental 2019. Voltada para todos os públicos, o evento gratuito espera receber mais de 15 mil pessoas na Arena da Amazônia, e vai promover dezenas de palestras, mostras de equipamentos, área temática e espaço cultural com shows e exposições.

O evento é promovido pela Biodental e oferece acesso gratuito aos stands e palestras, de 9h às 18h. Mais de 100 grandes nomes da odontologia local e nacional vão abordar temas diversos da Odontologia, como: câncer de boca; clareamento endógeno; infecções odontogênicas; implantes; restauração de resina; lentes de contato; harmonização orofacial, entre outros temas de grande importância.

Cada palestra promoverá uma imersão nos assuntos estratégicos da Odontologia, durante 50 minutos, e disponibilizará certificados de horas complementares aos participantes. Ao todo oito camarotes da Arena da Amazônia e o Salão Bossa Nova estarão com aulas simultâneas e o visitante poderá escolher os temas de acordo com a programação.

A coordenadora da Expo Odonto Biodental, Daize Fernandes, diz que a ideia do evento surgiu por meio de uma necessidade do mercado local em reunir profissionais, estudantes e pacientes em um único espaço para apresentar as novidades do setor e transmitir conhecimento sobre os diversos procedimentos.

“A primeira edição aconteceu em 2017 e voltamos este ano com muitas novidades. A ideia surgiu após vermos que as faculdades faziam eventos isolados e que outros universitários e profissionais tinham vontade de interagir entre si. Decidimos unir tudo isso e promover uma grande feira para o segmento”, afirma a coordenadora.

Para participar das palestras e das exposições é preciso fazer a inscrição pelo endereço www.expoodonto.com.br/evento/app/ e pegar uma pulseira, que pode ser retirada na loja da Biodental, situada na Avenida Boulevard, 1.348, no bairro Praça 14. Ela também será disponibilizada na entrada do evento.

Feira

A Expo Odonto Biodental 2019 conta com a parceria das faculdades de Odontologia de Manaus e cursos de pós-graduação e especializações, além do Conselho Regional de Odontologia do Amazonas (CRO-AM) e empresas especializadas. Ainda segundo Daize Fernandes, a feira é uma ótima oportunidade para alunos, profissionais e visitantes se atualizarem e adquirirem produtos com preços especiais.



“Dobramos o número de camarotes com palestras e Hands on. São mais de 100 palestrantes que vão dividir conhecimentos com os visitantes, valorizando os profissionais locais. Teremos ainda uma participação das Atléticas de Odontologia de Manaus, com apresentação das cheerleading. Haverá ainda outras competições acontecendo no decorrer do evento. Será um evento grandioso, que reunirá toda a família amazonense”, relata Daize.

Praça de Alimentação e Segurança

A Expo Odonto terá um espaço onde funcionará a praça de alimentação com foodtrucks, exposições de carros e motos e atrações musicais. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros vão trabalhar na segurança do evento.

Programação Musical

O cantor amazonense Uendel Pinheiro vai animar os visitantes na primeira noite do evento, a partir das 18h. Já na segunda noite, o som será comandado pela banda Forró Sem Frescura. A dupla Max e Renato encerra o terceiro e último dia do evento.



Atendimento gratuito

Uma carreta odontológica fará o atendimento de funcionários na Arena da Amazônia de 9h às 14h, durante todos os dias do evento. O restante das vagas pode ser preenchido com atendimentos para o público externo.



Serviço



O quê: 2ª Expo Odonto – A maior feira de Odontologia da Região Norte

Quando: Dias 26, 27 e 28 de setembro

Onde: Arena da Amazônia, de 9h às 18h

Investimento: Gratuito

