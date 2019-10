Descubra porque precisa organizar rotina ao tomar medicamentos

Você toma vários medicamentos? Qual a quantidade por dia? Se são mais de 5, é indicado que você converse com um farmacêutico, pois ele é o profissional que pode auxiliar, indicar e explicar como é a reação de cada medicamento em seu organismo.

A farmacêuticaSabrine Cordeiro explica que "farmacêutico é o profissional habilitado sobre o uso racional de medicamentos, interação medicamentosa e seus efeitos colaterais. Dessa forma, contribui com demais profissionais da saúde prevenindo eventuais complicações de pacientes que utilizam mais de cinco medicamentos diariamente"

Segundo o site da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (ABRAFARMA ) o uso correto de um medicamento deve respeitar todas as orientações médicas e farmacêuticas, pois estas irão facilitar o tratamento da doença em questão.

Por este motivo, e com o objetivo de esclarecer muitas dúvidas, o tema Revisão da Medicação é altamente relevante para a saúde de todos e, principalmente dos idosos, que precisam fazer uso de várias medicações.

Revisão de medicamentos

Nos dias 11 e 12 de Outubro, as lojas Santo Remédio de Manaus e Belém aproveitaram para celebrar o Círio em Belém e o Dia das crianças em Manaus, preparando um café da manhã especial para falar sobre a Revisão da Medicação e seus efeitos na saúde, além de ajudar os consumidores sobre a organização e o consumo dos medicamentos.

No momento da Revisão da Medicação, são levados em consideração os diferentes princípios ativos de uso do paciente.Neste momento se verifica quais medicamentos podem interagir e causar danos, feito isso, é possível ajustar os horários do uso. Alguns tipos de medicamentos são melhores absorvidos pelo corpo em determinados horários, melhorando sua ação e minimizando os efeitos colaterais.

Confira as dicas da farmacêutica Sabrine para fazer o uso correto da medicação:

Após a compra, o paciente precisa continuar armazenando de forma correta o medicamento, para que até o término do seu tratamento esteja próprio para o consumo.

Para fazer o uso correto do medicamento é necessário respeitar todas as orientações médicas e do farmacêutico.

Sempre quando sentir dificuldades para aderir a um novo tratamento medicamentoso, ou em situações que ocorra a inserção ou troca de uma nova medicação na rotina é importante fazer a revisão de seu tratamento.

1° Leve sempre todos os seus medicamento de uso continuo ao farmacêutico;

2° Se possível faça uma resumo relatando quais dificuldades apresenta quando toma determinada medicação;

3° Relate os horários de suas refeições e dietas.

4° Procure um farmacêutico que vai lhe orientar como organizar a sua rotina de tratamento.

















