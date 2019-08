Confira a lista de atividades gratuitas ofertadas pela FUnATI

Manaus - A Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade – FUnATI oferta cursos e oficinas para o segundo semestre de 2019. Ao todo serão ofertados 1330 vagas para diversas atividades, entre a artes, música, praticas esportivas e bem estar, voltadas para pessoas a partir dos 50 anos de idade.

As inscrições acontecem no dia 8 de agosto, das 8h às 11h, na sede da FUnATI, localizada na avenida Brasil, 70, Santo Antônio, ao lado do Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou.

Para se inscrever é necessário apresentar original e cópia do RG, CPF e comprovante de residência, além de duas fotos 3x4. As atividades iniciam a partir do dia 19 de agosto.

Confira a lista de cursos:

Atividades físicas



Caminhada orientada e Alongamento – 200 vagas

Segunda e quarta – 8h às 9h, 14h às 15h e 15h às 16h

Terça e Quinta – 8h às 9h

Caminhada orientada e Alongamento em Praças e Parques - 60 vagas

Sábado e Domingo – 7h30 às 9h

Dança – 50 vagas

Terça e Quinta 8h30 às 10h

Musculação – 25 vagas

Quarta e Sexta – 9h às 10h

Natação – 50 vagas

Terça e Quinta 7h às 8h e 8h às 9h

Tai Chi Chuan – 40 vagas

Segunda, Quarta e Sexta – 8h30 às 9h30

Pilates



Segunda e Quarta - 135 vagas

Horários – 8h30 às 9h30, 9h30 às 10h30, 10h30 às 11h30, 14h às 15h e 15h às 16h

Terça e Quinta – 90 vagas

Horários - 8h30 às 9h30, 9h30 às 10h30, 10h30 às 11h30, 14h às 15h e 15h às 16h

Hidropilates



Segunda e Quarta – 80 vagas

Horários – 11h às 12h

Terça e Quinta – 80 vagas

Horários – 11h às 12h

Idiomas



Espanhol – 25 vagas

Terça e Quinta – (8h30 às 10h)

Inglês – 25 vagas

Segunda e Quarta - (8h30 às 10h)

Artes



Artes com linha e pintura – 20 vagas

Segunda – 8h30 às 11h30

Arte com pérolas – 20 vagas

Quarta – 13h às 16h

Arte com tecido – 20 Vagas

Segunda – 13h às 16h

Bordados Diversos – 25 vagas

Terça – 8h30 às 11h30

Customização – 25 vagas

Sexta - 8h30 às 11h30

Mãos Fazendo Arte – 20 vagas

Quarta- 8h30 às 11h30

Reciclando na Maturidade – 20 vagas

Terça e Quinta - 8h30 às 10h

Música



Coral – 10 vagas

Segunda, Quarta e Sexta - 10h às 11h30

Violão Básico – 15 vagas

Segunda e Quarta – 14h às 15h30

Meditação e Bem Estar



Coaching – 20 vagas

Sexta – 10h às 11h30

Exercitando a Memória – 50 vagas

Segunda e Quarta - 10h às 11h30

Terça e Quinta – 14h às 15h30

Equilíbrio Corporal – 75 vagas

Terça e Quinta – 8h30 às 10h, 10h às 11h30 e 14h às 15h30

Fisioterapia Preventiva – 80 vagas

Segunda e Quarta – 7h às 8h

Terça e Quinta – 7h às 8h

Geronturismo Mamaus – 25 vagas

Sexta – 8h30 às 10h

Massoterapia – 20 vagas

Segunda e Quarta – 14h às 15h30

Oficina Oração e Vida – 20 vagas

Segunda e Quarta – 8h30 às 10h

Informática Básica - 15 vagas



Segunda a Sexta – 10h às 12h

