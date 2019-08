Doenças dos pombos: entenda quais são e como evitar

Fezes ressecadas dos pombos, espalhadas pelo vento, podem ser inaladas e causar doenças | Foto: Reprodução

Manaus - Aparentemente inofensivos, os pombos são transmissores de doenças virais e bacterianas graves aos seres humanos, que podem resultar em AVC e levar à morte. A hisptoplasmose, salmonelose e criptococose, conhecidas popularmente com doenças do pombo, são algumas das principais doenças infecciosas do animal ao ser humano.

A transmissão dessas doenças ocorre somente por meio da inalação dos esporos dos fungos e bactérias ou pela ingestão de alimentos e água que estão contaminadas pelas fezes do pombo. As doenças do pombo não são contagiosas, mas é recomendado que, principalmente, escolas, restaurantes e hospitais evitem a proliferação desse animal e mantenham os cuidados necessários para evitar contatos com os excrementos do pombo.

Segundo o infectologista Vitor Mar, o perigo dos seres humanos de contraírem as infecções, além do contato com bebidas e alimentos contaminados, ocorre quando o contato com o pombo é prolongado. As situações mais pontuais e corriqueiras não apresentam o mesmo risco de infecção.

“A contaminação ocorre devido o contato com as fezes do animal. Se ele entra em contato com água em que os seres humanos estão utilizando, a infecção vai ocorrer. Quanto maior o contato, tempo e a carga de bactérias ou dos fungos que a pessoa tiver, maior é a proporção da formação de infecção”, destaca o especialista.

O diagnóstico das doenças do pombo pode ser realizado por meio dos exames de sorologia, culturas, biópsia e exames histopatológicos. E segundo Vitor Mar, as doenças do pombo podem acometer os órgãos do sistema nervoso central causando meningite, meningoencefalite, além de infecções intestinais e pneumonias.

As formas de transmissão entre histoplasmose, salmonelose e criptococose não possuem diferença na transmissão. A única diferença nestas doenças está no tipo de fungo transmissores, mas todos presentes nas fezes do pombo e em animais como morcegos, pássaros e outras aves. Além do comprometimento do sistema nervoso, os sintomas no organismo das pacientes podem variar de acordo com cada quadro clinico, dependendo da saúde do indivíduo, sendo mais grave em pacientes imunocomprometidos, como os pacientes portadores de Aids/HIV.

O infectologista destaca também que as doenças do pombo são curáveis, mas possuem tratamento rígido. "Quando diagnosticadas e realizadas com um tratamento de com antibióticos e antifúngicos específicos, as doenças podem ter cura. Porém, é doença de difícil controle, o que pode ocasionar a morte do paciente", destaca o infectologista.

Como evitar as doenças do pombo?

Duas mortes foram confirmadas nesta segunda-feira (12) devido à criptococose, em Santos, no litoral de São de Paulo. O caso ganhou repercussão nacional, o que aumentou o alerta para manter cuidados necessários.

A principal forma de evitar a contaminação das doenças transmitidas pelos pombos é não ter contato com as aves e suas fezes e também não permitir condições para a proliferação desses animais. Estabelecimentos comerciais, lugares públicos e residências devem manter forros, calhas e telhas limpas e fugir de alimentar os pombos, não entrar em contato com os animais depois de morto e evitar alimentação desses aves. E em casos que não seja possível evitar o contato, é necessário a utilização de máscaras e luvas e lavar as fezes com água e cloro.