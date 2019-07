Polícia Militar envia tropa para Festival de Parintins

Tropas se preparam para viagem a Parintins | Foto: Divulgação

Manaus - A Policia Militar do Amazonas realizou na manhã desta segunda-feira (24), solenidade de embarque da tropa de Policiais Militares que irão reforçar o policiamento na Operação 54º Festival Folclórico de Parintins 2019.



Os policiais militares enviados pelo Comando Geral serão integrarão aos militares do 11º Batalhão Militar Parintins.

De acordo com a Polícia, seguiram para a ilha, equipes policiais, equipamentos e aparatos para realizar o plano de policiamento, bem como, para atuar no monitoramento da saída de embarcações do porto Manaus Moderna. A ordem é fiscalizar a quantidade de passageiros nos barcos e quantidade materiais a ser transportado, realizando todas as modalidades de policiamento.

De acordo com o Subcomandante Geral da PMAM, Coronel PM Mouzinho serão empregados este ano 520 policiais militares dos três grandes comandos. "Estamos atuando com o Comando de Policiamento Metropolitano, Comando de Policiamento do Interior, Comando de Policiamento Especializado, Comando de Policiamento Ambiental e Batalhão de Trânsito", disse.

Coronel Mouzinho destacou ainda que este anos algumas novidades no policiamento ostensivo foram implementadas, como o Ciclopatrulhamento, aumento no efetivo de policiamento com cães e do policiamento fluvial.

Ainda conforme informações do Subcomandante Geral da PM, coronel Mouzinho. "Mesmo com esse contingente de policiais enviados para o festival de Parintins, uma plano de operações também será implementado no capital do estado e nos interiores, de forma que nenhum local fique desguarnecido", finalizou coronel Mouzinho.