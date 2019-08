Vídeo: Prefeitura de Parintins é obrigada a dar solução em lixão

Ação foi ajuizada esta semana | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- A Prefeitura de Parintins (município distante 369 km de Manaus) foi obrigada, esta semana, pela Justiça Amazonense, a dar uma solução ao lixão a céu aberto, onde é feito o descarte inapropriado dos resíduos sólidos. A ação foi ajuizada nesta segunda-feira (22), depois que o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM) constatou que a prefeitura de Parintins não cumpriu nenhum dos prazos estabelecidos em termo de ajustamento de conduta assinado em 2013. Como nenhum procedimento foi adotado, seis anos depois a realidade do lixão a céu aberto é de descaso.

O termo de ajustamento de conduta ambiental abrange não apenas a lixeira de Parintins, mas também a lixeira da comunidade de Vila Amazônia, na Zona Rural de Parintins, que até hoje não foi regularizado pela prefeitura do município.

Segundo a promotora de justiça Marina Campos Maciel, a ação foi proposta após laudo do Instituto de proteção ambiental do Amazonas (Ipaam) confirmar o descaso com a situação. O documento também aponta o descarte inapropriado dos resíduos sólidos do município, o que traz riscos à saúde da população.

