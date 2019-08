Vídeo: catedral de Parintins é alvo da ação de vândalos

Parintins- Na tarde da última sexta-feira (9) a Catedral Nossa Senhora do Carmo, cartão postal e símbolo religioso do município de Parintins, município distante 369 km de Manaus, foi alvo de roubo e depredação de vândalos.

Houve danificação nos objetos sagrados e arrombamento dos seis cofres da igreja. Duas barras de ferros foram encontradas no local. O pároco Dorival Nascimento está há seis meses no trabalho e comentou sobre o ocorrido. "A oferta já tinha sido retirada, não havia dinheiro nos cofres."

O prejuízo, além dos materiais furtados, conforme explica o padre vigário da catedral, Carlos Caridade, está na fé dos fieis com a falta de respeito com a igreja. "É uma ofensa a nossa fé, a fé do povo católico, porque pensamos que a igreja é um lugar de respeito, um lugar de oração."

A igreja já foi alvo de ladrões e vândalos em 2016, na época não havia vigias. Este é o segundo caso de vandalismo e roubos nas igrejas em menos de uma semana no município.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Rony Belchior/ TV Em Tempo