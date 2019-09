Vídeo:morre Lucinor Barros, um dos fundadores do festival de Parintins

Manaus- Foi enterrado neste sábado (24) em Boa Vista, no estado de Roraima (RR), o aposentado Lucinor Barros, o último dos três fundadores do Festival Folclórico de Parintins, considerado a maior expressão da cultura amazonense. Lucinor havia passado por uma cirurgia cardíaca, em Arapongas, no Paraná, mas não resistiu e morreu, na última quinta-feira (22), aos 75 anos.

Lucinor Barros, Xisto Pereira e Raimundo Muniz organizaram a primeira edição do festival folclórico de Parintins, no ano de 1966. O artista foi sócio e torcedor do boi bumbá Garantido e morava na cidade de Boa Vista há 40 anos.

O aposentado foi reconhecido pela criação do Festival Folclórico de Parintins, principal festejo da ilha, em 2011 com a medalha Ruy Araújo. A homenagem é uma honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Estado- Aleam.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Juliano Couto/ TV Em Tempo

Texto Web: Bruna Oliveira