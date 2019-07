Festa dos Visitantes em Parintins aguarda 40 mil pessoas

De acordo com o secretário de Cultura, Marcos Apolo, os órgãos envolvidos na realização do evento traçaram todo um planejamento para que o público tenha conforto e segurança durante a festa. | Foto: Divulgação

Parintins - Os últimos ajustes para a realização da Festa dos Visitantes, que acontecerá no dia 27 de junho, a partir das 20h, em Parintins, foram discutidos em reunião, neste sábado (22/06), no local do evento, Planeta Boi, entre órgãos do Governo do Estado e da Prefeitura de Parintins.



A festa de boas vindas aos turistas - que desembarcam em solo parintinense -, já se tornou tradição na cidade. Conforme a organização, são esperados cerca de 40 mil pessoas.

De acordo com o secretário de Cultura, Marcos Apolo, os órgãos envolvidos na realização do evento traçaram todo um planejamento para que o público tenha conforto e segurança durante a festa.

" “Nós, enquanto Governo do Estado, estamos tomando todas as providências na parte da infraestrutura para que tenhamos uma bela festa e possamos receber os visitantes que estão vindo a Parintins, e também os próprios moradores, num grande evento, dando início a esse período da época bovina”, comentou o secretário. " Marcos Apolo, Secretário de Cultura do Amazonas

A entrada para a Festa dos Visitantes será um quilo de alimento não perecível, em que o brincante vai trocar por ingresso em um dos pontos credenciados pela Prefeitura de Parintins. Todo o material arrecado será doado às vítimas da enchente que assola as áreas ribeirinhas.



Atrações da Festa dos visitantes em Parintins

Conforme o prefeito de Parintins, Bi Garcia, a festa iniciará pontualmente às 20h com o show do cantor Uendel Pinheiro. Os portões irão abrir às 18h. “Inicia com Uendel Pinheiro, depois os shows dos levantadores de Caprichoso e Garantido, David Assayag e Sebastião Jr., e, em seguida, Guto Lima.

Teremos ainda a cantora Anitta, e fechando a festa, o Marcos Apoloe. A DJ amazonense May Seven comandará os intervalos das atrações”, disse o prefeito.

Segurança

Mais de 300 homens da Polícia Militar darão apoio na segurança da festa, além de militares do Corpo de Bombeiros, e agentes da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), que, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, montarão um posto de atendimento em caso de ocorrências durante o evento. A festa ocorrerá até às 3h da sexta-feira (28).

