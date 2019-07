Parintins: Conexão "Manaus-Parintins" destaca dicas para o festival

Festival Folclórico de Parintins | Foto: Divulgação

Manaus- Para quem vai curtir o Festival Folclórico de Parintins na Ilha Tupinambarana ou em casa, a Prefeitura de Manaus preparou uma página com conteúdo especial de dicas culturais e serviços relacionados à celebração folclórica, que chega à sua 54ª edição. A iniciativa foi pensada para facilitar o acesso à informação aos turistas e demais interessados no evento.

A página “Conexão Manaus-Parintins” traz desde curiosidades sobre as origens dos bois Caprichoso e Garantido, como dicas de passeios em Parintins e alternativas para assistir ao Festival em Manaus, bem como locais para compra de itens de vestuário ou de decoração dos bois para quem não estará presente à festa. Além disso, quem for embarcar ou desembarcar no porto da cidade e quiser aproveitar para conferir coisas que só o centro de Manaus tem, vai encontrar dicas com preços e horários de funcionamento.

Manaus é a cidade que mais envia turistas para Parintins, com média de 48,30% entre os anos de 2010 e 2018, segundo dados divulgados pela Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur). A capital amazonense é seguida do município de Santarém (PA), que obteve a média de 6,16%. Em terceiro lugar, destaca-se a cidade de Itacoatiara, seguida do município de Oriximiná.

