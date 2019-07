Vamos a Parintins? Vivian Amorim divulga convidados para o festival

Da esquerda para a direita, Ana Clara, Lucas Albert e Bianca Andrade | Foto: Reprodução/Instagram

Manaus - A amazonense Vivian Amorim divulgou, por meio do Instagram, que levará três convidados para o 54º Festival Folclórico de Parintins, que acontece nos dias 28, 29 e 30 de junho. A disputa entre os bois Caprichoso (azul e branco) e Garantido (vermelho e branco) agita a ilha tupinambarana (município distante 369 km de Manaus), que, nesta época do ano, movimenta.

Uma das convidadas é a ex-bbb Ana Clara, que desembarcou no aeroporto Eduardo Gomes, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus, na madrugada desta quinta-feira (27).

Integram o trio a carioca Bianca Andrade e o nordestino Lucas Albert. Vivian disse que gostaria de trazer mais de 50 convidados para a festa, que mais pessoas pudessem ter contato com a cultura do Amazonas. Ela justificou que quando faz uma publicação nas redes sociais sobre a festa, muita gente a questiona sobre qual festa é e onde ocorre. Segundo a amazonense, muita gente ainda não conhece a cultura local.

Vivan Amazonense foi vice-campeã do BBB 2017 | Foto: Reprodução/Instagram

Ela aproveitou a oportunidade para agradecer o apoio e o carinho que vem recebendo do atual prefeito de Parintins, Frank Bi Garcia e da companheira dele e ex-miss Brasil 2018, a amazonense Mayra Dias.

Vivan contou que arrumou os quartos em que os convidados ficarão em Manaus aguardando o embarque até à ilha e deixou expostos alguns "mimos" (lembranças) relacionados à cultura regional, entre eles o famoso guaraná Baré, bombons da Amazônia e material sobre a festa na ilha tupinambarana.

Voos Manaus/Parintins

Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), na semana em que começa a principal festa do Amazonas, o Festival Folclórico de Parintins, o Aeroporto Internacional de Manaus deve movimentar 12.063 passageiros, entre embarques e desembarques.



O número é 2% maior do que os 11,8 mil viajantes registrados durante as festividades de 2018, entre (27) e (3). Além disso, entre quarta-feira (26) e a próxima terça (2) o terminal manauara deve receber 134 operações de pousos e decolagens, 4,2% a mais que as 114 aeronaves contabilizadas no mesmo período do ano passado.



