De Parintins para o mundo ver: Festival encanta milhares de pessoas

Parintins- Em três noites, o 54º Festival Folclórico de Parintins recebeu 40 mil pessoas no Bumbódromo, palco das apresentações dos bois Caprichoso e Garantido, que, nos dias 28, 29 e 30 de junho, levaram à arena mais de 5.000 brincantes por dia e um total de 33 alegorias. Realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), o evento encantou torcedores e visitantes.

Os bumbás Caprichoso e Garantido, que este ano foram reconhecidos pelo Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) como Patrimônio Cultural do Brasil, receberam apoio antecipado do Governo do Estado para preparar as três noites de apresentação. As agremiações começaram a receber o recurso, da ordem de R$ 5 milhões, em abril, o que permitiu trabalhar com segurança e apresentar um dos maiores espetáculos folclóricos do país, que atrai anualmente perto de 60 mil turistas.

O governador Wilson Lima destacou a importância do festival para a cultura e a economia de Parintins e do Estado. Ele afirmou que a partir do reconhecimento dos bois-bumbás do médio e baixo Amazonas como patrimônios culturais do Brasil, o Festival Folclórico de Parintins inaugura um novo e próspero momento.



“Esse é o grito do povo que tem a cultura na sua veia, que ajuda a falar da preservação da floresta e dos recursos naturais, mas acima de tudo do ser humano, do caboclo, do índio e do negro, do quilombola, do ribeirinho. O reconhecimento como patrimônio cultural do Brasil nos abre portas”, declarou.

Para tornar o festival acessível a todos, foi montado no Bumbódromo, em parceria com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Seped), um espaço diferenciado, com conforto para usuários de cadeiras de rodas e serviços de audiodescrição e intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras).



“Já assisti umas dez edições do festival e é impressionante a evolução do evento. Acho que todo brasileiro deveria conhecer, porque é um espetáculo único. Achei tudo muito organizado, desde o cadastramento das pessoas com deficiência até a recepção, que foi excelente”, avaliou a aposentada Cleonice Petillo, 47, que se locomove com cadeira de rodas.



O secretário estadual de Cultura, Marcos Apolo Muniz, avaliou de forma positiva o andamento do evento. “Ouvi muitos comentários de que foi o melhor festival dos últimos tempos. Os bois fizeram um espetáculo grandioso, os torcedores corresponderam com animação, a cidade foi tomada por turistas e o clima era de muita alegria. Foi um trabalho de meses, realizado de forma integrada com várias secretarias e muitos parceiros, então é realmente gratificante perceber que o público prestigiou e aproveitou cada momento”, afirmou.

O presidente do boi Caprichoso, Babá Tupinambá, destacou o planejamento como um dos diferenciais do 54º Festival Folclórico de Parintins. “Pela primeira vez tivemos uma programação e antecipação do patrocínio, o que foi fundamental para que conseguíssemos dar o nosso melhor. Chegamos ao fim da festa preparados para o tricampeonato”. O tema do bumbá azul e branco, que fechou o evento neste domingo, foi “Um Canto de Esperança Para Mátria Brasilis”.



Para o presidente do boi Garantido, Fábio Cardoso, a edição de 2019 deu novo ânimo ao evento. “O festival voltou com toda a força, mostrando a garra do povo que faz essa grande festa em Parintins. Fizemos três noites de grandes espetáculos, que encheram de orgulho a nação vermelha e branca”, disse. O bumbá, que foi o primeiro a se apresentar na sexta-feira e no domingo, defendeu o tema “Nós, O Povo”.



Resultado do festival

A apuração das notas dos itens dos bois-bumbás Caprichoso e Garantido será realizada nesta segunda-feira, 1º de julho, a partir das 15h30, no auditório do Bumbódromo de Parintins.

Turistas

A Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) realizou, durante os dias do festival, duas pesquisas, sendo uma delas inédita. A primeira para medir o sentimento do parintinense em relação à atividade turística proporcionada pela festa dos bumbás Caprichoso e Garantido, bem como sobre a infraestrutura da cidade, em que o próprio cidadão faz uso da estrutura no dia a dia durante todo o ano.



A segunda pesquisa, iniciada no último dia (28) vai identificar o perfil do turista que desembarca na ilha no período do Festival. O levantamento tem o objetivo de identificar a avaliação do turista sobre a infraestrutura da cidade, além dos equipamentos turísticos que são colocados à sua disposição, e também identificar índices econômicos, como comportamento de consumo. Quando os dados estiverem compilados será possível saber o número de visitantes na ilha este ano. Em 2018, cerca de 60 mil turistas brincaram na festa dos bois em Parintins, injetando na economia parintinense aproximadamente R$ 37 milhões.

