Garantido vence o 54º Festival de Parintins e soma 32 títulos

Parintins (AM) - Com o tema "Nós, o Povo!", o Boi Garantido conquistou o título de campeão do 54º Festival Folclórico de Parintins (município distante 369 km de Manaus). Como muitos torcedores brincam, o 32º título já estava previsto no momento do sorteio da ordem de apresentações, quando o presidente do Garantido, Fábio Cardoso, retirou o número 32.



As três noites

A agremiação folclórica do Boi Bumbá Garantido abriu a primeira noite do festival na ilha Tupinambarana trazendo nas cores vermelha e branca o tema: "Nós, o Povo".

Levantador de toadas, Sebastião Júnior, e o apresentador, Israel Paulain | Foto: Imprensa Garantido

O espetáculo começou com o discurso de Maria do Carmo Monteverde, filha de Lindfolfo Monteverde, criador do boi Garantido. Ao lado do boi da baixa do São José - como é conhecido o Garantido - no meio da galera, o apresentador Israel Paulain cantou a toada "Meu Nome é Povão", que apresenta o bumbá como um boi popular.

O boi da Baixa do São José superou o contrário | Foto: Imprensa Garantido

Com o subtema "Garantido, o Boi da Alegria do Povo", o espetáculo da segunda noite começou com o bumbá relembrando as guerras e vitórias que acompanham a história do homem do Norte.

Sinhazinha evolui ao lado do boi Garantido | Foto: Imprensa Garantido

A alegoria "Viva São João", dos artistas Elber Duarte e Rogério Azevedo, trouxe para a arena a mistura de culturas do Norte e Nordeste. São João, o santo da promessa de Lindolfo Monteverde, trouxe o Boi Garantido em um momento de grande emoção no Bumbódromo.

Garantido conquista seu 32º título | Foto: Imprensa Garantido

Na última noite, o "Boi do Coração na Testa" se despediu do festival mostrando o subtema "Garantido: o Boi da Liberdade do Povo" em suas várias nuances, mas sempre lembrando da história e significado do criador, Lindolfo Monteverde, que, além de pescador e neto de negros escravizados, também era juticultor.

Dançarinos em coreografia na arena do bumbódromo | Foto: Imprensa Garantido

O ‘Boi do Povo’

Com o intuito de resgatar o que há de mais importante no Garantido, o tema do bumbá para a 54ª edição do festival buscou o reencontro voltado à galera vermelha e branca.

Capa que ilustra o álbum das toadas de 2019. | Foto: Divulgação

Para a diretoria, o Garantido buscou o tema no local mais apropriado, que é no meio da nação encarnada. O boi, que para os torcedores é essência, história, trajetória, título e uma vida de conquistas, se mantém como o maior campeão do Festival.

Item 19, galera vermelha e branca | Foto: Imprensa Garantido

