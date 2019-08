Vídeo: adolescente mata mulher com tesourada no pescoço em Parintins

Crime foi no último fim de semana | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Parintins- Depois de uma discussão conjugal, a aderecista Elineia Nunes da Silva, de 35 anos, foi morta após ser atingida com uma tesourada no pescoço no último de semana. O crime foi cometido pelo companheiro da mulher, um jovem de 17 anos, na residência da vítima, localizada na Rua Nove, Bairro da União, área periférica de Parintins (município distante 369 km de Manaus). O menor foi apreendido pela delegada da Delegacia da Mulher em Parintins, Alessandra Trigueiro, e contou, em depoimento, que agiu em legítima defesa.

A delegada informou que haviam indícios de violência no braço do jovem. Há suspeita de que a vítima o tenha golpeado e foi atingida com golpes de tesoura no pescoço após luta corporal com o agressor.

A vítima foi socorrida, mas já chegou morta no hospital. O velório de Elineia aconteceu nessa segunda-feira (29). Este é o primeiro caso de feminicídio do ano de 2019 na ilha. No de 2018, a delegacia da mulher registrou dois casos de feminicídio.

