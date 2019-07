Vídeo: Garantido comemora o Dia dos Namorados em Parintins

Parintins - Uma tradição centenária começou com a novena de Santo Antônio no curralzinho da baixa de São José, casa de Lindolfo Monteverde, o criador do boi. Por volta das 21h da última quarta-feira (12), o Garantido ganhou as ruas da cidade. A avenida Lindolfo Monteverde avermelhou. Onde havia uma fogueira, o boi parava. Evoluía e entregava uma rosa à dona de casa. Uma referência ao Dia dos Namorados.

Na rua Armando Prado, o grupo Veteranos do Boi, formado pela velha guarda do boi vermelho, aguardou a passagem do garrote cantando e tocando toadas antólogicas.

No próximo dia 24 de junho, na festa de São João Batista, o Garantido volta às ruas de Parintins pela última vez na temporada de 2019. E mais uma vez sairá daqui do curralzinho da baixa, onde na década de 50 ficava a casa de Lindolfo Monteverde.

Por volta das cinco horas da manhã da última quinta-feira (13), o Garantido chegou à praça da Catedral de Nossa Senhora do Carmo, e o primeiro gesto foi agradecer à padroeira de Parintins e pedir a vitória na disputa com o contrário Caprichoso.

