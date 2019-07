'Revista Parintins' é lançada nesta quarta na ilha

O conteúdo da revista inclui um guia informativo sobre o Festival Folclórico, com detalhes e novidades sobre a programação | Foto: Divulgação

Parintins - Será lançada nesta quarta-feira (26), a “Revista Parintins 2019”, que leva o nome da Ilha Tupinambarana e é fruto de uma parceria entre três órgãos estaduais: Imprensa Oficial do Estado (Impeam), Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) e Secretaria de Cultura (SEC).



O lançamento acontece às 10h30, no Turistódromo, centro de apoio ao turista montado na praça da Catedral, em Parintins. Com a publicação, turistas e visitantes do município, situado a 369 quilômetros de Manaus, terão informações e apoio para desfrutar do 54º Festival Folclórico de Parintins e dos outros atrativos que a Ilha Tupinambarana oferece.

O conteúdo da revista inclui um guia informativo sobre o Festival Folclórico, com detalhes e novidades sobre a programação, organização e realização do evento, elaborados pela SEC. Já a Amazonastur compôs um roteiro especial para os visitantes, reunindo os pontos turísticos, itinerários e serviços na Ilha.

A Empresa elaborou ainda um infográfico colorido do Bumbódromo, identificando as entradas dos setores e arquibancadas das galeras Azul e Vermelha, para facilitar a chegada de visitantes e turistas, além de um mapa da cidade.

O desenvolvimento, edição, produção, projeto gráfico e diagramação da “Revista Parintins 2019” ficaram a cargo da Imprensa Oficial, que também cuidou da impressão de todo esse material em seu parque gráfico.

Aos Bois Caprichoso e Garantido coube o envio de conteúdos informativos dos itens, toadas, temas, curiosidades, das apresentações na arena.

Textos, jogos e belas fotos da região da Ilha Tupinambarana ilustram desde a beleza do povo até os encantos naturais da cidade e sua cultura, trazendo dinamismo e cores vibrantes para a publicação, que conta com 48 páginas. O formato 15x21 facilita o manuseio e oferece versatilidade para se levar a revista a todos os lugares.

A “Revista Parintins 2019” terá 10 mil exemplares distribuídos gratuitamente pelo Bumbódromo, aeroportos e portos da cidade folclórica dos Bois-Bumbás.

Projeto

A proposta da “Revista Parintins 2019” surgiu durante reunião realizada no início de maio, com o diretor-presidente da Impeam, Mário Aufiero; o secretário de Cultura, Marcos Apolo Muniz; a presidente da Amazonastur, Roselene Medeiros; o presidente do Boi Caprichoso, Babá Tupinambá; e o membro da Comissão de Arte do Garantido, Allan Rodrigues; com suas respectivas equipes.

