Lixo nos rios: embarcações rumo a Parintins são fiscalizadas

Os técnicos da Sema e Ipaam estão fazendo orientação | Foto: RICARDO OLIVEIRA/SEMA E CLAUDIO HEITOR/SECOM

Manaus - Uma ação de sensibilização para combater o despejo irregular de resíduos sólidos nos rios da região. A iniciativa tem como foco abordar turistas e funcionários de embarcações que sairão da capital em direção ao município de Parintins, rumo ao Festival Folclórico.

A ação, que faz parte da campanha “Dois Pra Lá, Dois Pra Cá” coordenada pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) e Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), teve início na terça-feira (25) e segue até a quinta-feira (27). Ao longo de todo o dia, técnicos da Sema e Ipaam estão fazendo orientação e fixando materiais de educação ambiental nos barcos na Manaus Moderna, centro da capital.



De acordo com a assessora técnica do Núcleo de Educação Ambiental do Ipaam, Therezinha Melo, a campanha está atingindo as embarcações com maior capacidade de passageiros. “O principal objetivo da ação é fazer a sensibilização dos passageiros e donos das embarcações em relação aos resíduos que são produzidos antes, durante e depois da viagem. Nós mostramos de que forma eles podem destinar esses materiais de forma correta e reforçamos a importância de participar também da nossa iniciativa de coleta seletiva em Parintins”, explicou.



Destinação correta



A responsável pela embarcação PP Maués IV, Ana Raquel Tavares, informou que ficou muito feliz com a campanha, pois todos os anos faz questão de fazer a sensibilização com os passageiros do seu barco para que não seja jogado nenhum tipo de resíduo no rio. “Neste ano, nós conseguimos 6 barris para que os passageiros consigam descartar suas latinhas e no final da viagem daremos um final correto para elas. É importante lembrar que devemos proteger nosso rio”, destacou.

Vindo de Boa Vista para prestigiar o Festival, o turista Fernando Lima embarcou nesta quarta rumo à Parintins e reforçou a importância de preservar o meio ambiente. “O rio é nosso maior destaque, precisamos cuidar melhor, não jogar o lixo que é produzido no barco. Por isso, as embarcações têm suas lixeiras e seus pontos para que o passageiro possa fazer sua viagem tranquila sem precisar jogar lixo no rio. Esta campanha é muito importante para conscientizar todos”, disse.

Coleta seletiva

Em Parintins, Sema e Ipaam realizam ação inédita de coleta seletiva. Pontos de Entrega Voluntária (PEV) serão instalados nos principais pontos turísticos do município e em locais de grande fluxo de visitantes durante os dias de festa, como os palcos alternativos. A ação é co-realizada pela Prefeitura de Parintins, com apoio de Associação dos Catadores de Lixo de Parintins (Ascalpin), dos bumbás Caprichoso e Garantido, da empresa Cometais e de instituições de ensino superior do município.

Além dos servidores do Estado, a campanha envolverá catadores de lixo do município e voluntários que atuarão dando orientações para turistas a respeito da coleta. Para o secretário estadual do Meio Ambiente, Eduardo Taveira, a ação faz com que o respeito ao meio ambiente seja colocado em prática durante a festa. “O Festival é conhecido pelas belas toadas que falam da questão ambiental, mas a grande quantidade de pessoas que vai para o município acaba sendo um gerador de resíduos que deixa um legado negativo para a cidade. Queremos mudar isso e promover, em conjunto, mais consciência ambiental e gerar renda para os catadores do município”, destacou.

O diretor-presidente do Ipaam, Juliano Valente, afirmou que o Festival de Parintins é único no mundo e, por essa responsabilidade, tem que ser case positivo de várias ações, principalmente às voltadas para o meio ambiente. “Uma das bandeiras que o Festival sempre levanta é a preservação da Amazônia, por isso o Governo realiza campanhas para que a festa de Caprichoso e Garantido sirva de exemplo no item ambiental”.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Parintins: Conexão "Manaus-Parintins" destaca dicas para o festival