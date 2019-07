Sejel realiza atividades esportivas em Parintins

Torneio de vôlei de praia adulto | Foto: Mauro Neto / Sejel

Manaus- A Secretaria de Estado de Juventude, Esportes e Lazer (Sejel), vem promovendo diversas ações esportivas desde a quarta-feira (26), no município de Parintins, em parceria com a Secretaria Municipal de Juventude (Semjuv).

A ação iniciou com o Torneio Parintins de vôlei de praia adulto, às 14h da quarta-feira (26), na quadra de areia ao lado do ginásio Elias Assayag, seguindo com o Torneio de futebol de rua travinha 3x3, às 16h, na rua do Circuito Escorpião, além do projeto “Vem Dançar” às 18h, na rua Marujada, ao lado do Centro Cultural de Parintins (Bumbódromo), no Centro da cidade.

“Parintins é realmente a Ilha da Magia, e nós queríamos retribuir toda essa vibração positiva e alegria que ela nos proporciona. Estamos com as atividades esportivas a todo vapor para a população e para os visitantes da cidade. Esporte é saúde, previne doenças e melhora o condicionamento físico, portanto pratiquem conosco e aproveitem”, convidou o titular da Sejel, Caio André de Oliveira.

A competição de vôlei conta com a participação de 10 duplas e segue até a sexta-feira (28) quando será conhecido o campeão. Do mesmo modo ocorre com o futebol de rua, que tem seis equipes na disputa.

Já o “Vem Dançar” que misturou a toada de boi-bumbá com zumba, num ritmo que foi chamado pelos brincantes de ‘boi zumbá’, reuniu várias pessoas neste primeiro dia. A animação ficou por conta dos instrutores da dança Misael Gibbs, Leleu Parintins e o ex-dançarino da banda Carrapicho, Hudson Praia.

Segundo a parintinense Ana Keila, 28, a aula de ritmos foi um sucesso. “Achei uma ideia sensacional fazer esse aulão aqui. Eu gosto muito dessas ações e participo de todas. Foi um sucesso e parabenizo a todos pela iniciativa que nos trouxe alegria e disposição”, destacou.



O estudante Cleiton Soares, 16, que pratica vôlei de praia e está participando do torneio da modalidade, foi outro que apreciou a ação da Sejel. Para ele, a disputa esportiva veio abrilhantar o Festival Folclórico de Parintins.



“Estou muito contente por perceber que o Governo está cuidando da população, pois é isso que se vê por meio desse movimento. Tenho certeza que não somente eu, mas todos que estão na competição aprovaram e acreditam que isso soma ao brilho da festa da cidade”, finalizou.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Inscrições para o World Championship 2019 encerrarão na sexta-feira