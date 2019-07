Garantido canta ‘Boi da Alegria do Povo’ na segunda noite do Festival

Parintins - Com o tema “Nós, o Povo”, o Boi Garantido celebrou à alegria na segunda noite do Festival de Parintins 2019. O bumbódromo da torcida vermelha e branca ficou emocionada com as apresentações que narraram a felicidade do povo em celebrar os costumes amazônicos, através do subtema “Garantido, o Boi da Alegria do Povo”.

O espetáculo da segunda noite começou com Boi Garantido relembrando as guerras e vitórias que acompanham a história do homem do Norte.

A primeira alegoria da noite “Viva São João” dos artistas Elber Duarte e Rogério Azevedo, levou para a arena a mistura de culturas do Norte e Nordeste. São João, o Santo da promessa de Lindolfo Monteverde trouxe o Boi Garantido, momento de grande emoção no Bumbódromo.

A lenda Amazônica “Flecha Serpentes” foi um dos destaques da segunda noite. A alegoria do artista Emerson Brasil cheia de movimentos e cores vibrantes, representou uma das lendas do povo Karajá. Da estrutura surgiu a Cunhã Poranga, Isabelle Nogueira mostrando força e garra sob chuva de aplausos da galera encarnada.



Fechando o espetáculo da segunda noite, o Boi Garantido levou para a arena o ritual feito pelos índios Mura, do artista Ozeas Bentes. A apresentação foi uma dos pontos fortes da noite, ousado e inovador surgiu o Pajé, Adriano Paketá que foi ovacionado pela torcida vermelha e branca.

Apesar da beleza das apresentações, o boi Garantido enfrentou alguns problemas na primeira noite do Festival. A rainha do Folclore, Brenda Beltrão, teve o sutiã de sua fantasia arrebentado durante sua apresentação, o que a fez perder evolução. Para não interromper a dança, Brenda colocou seus cabelos comprido para esconder o busto ao dançar.

Além das complicações com a fantasia, a fantasia de um dos tuxauas do boi Garantido pegou fogo na arena do Bumbódromo. O princípio de incêndio logo foi apagado pela equipe do Corpo de Bombeiros e não prejudicou a evolução.

