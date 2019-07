Vídeo: Torcedores celebram o festival folclórico em Parintins

Parintins - É véspera de festival. Parintins ferve, mais do que nunca, em calor humano. Basta colocar o pé na cidade para sentir na pele o encanto da ilha tupinambarana, no Amazonas. No local, realiza-se o maior festival folclórico do Brasil.

A idade não é barreira para ser contagiado pela magia. O chefe de cozinha Francisco Diniz tem 66 anos de idade e participa do festival com toda a energia.

À bordo do barco de passeio a vibração é única. Uma boa parte dos torcedores dorme ali mesmo, nas redes das embarcações. Vermelhos e azuis se misturam no barco. E em tempos de festa, a rivalidade existe apenas na arena.

No coração dos torcedores está a certeza de que a viagem valeu a pena e de que o clima de festa em Parintins se mistura ao calor amazônico até o fim do festival.

