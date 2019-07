Victor Fasano entrega ecobags e conscientiza sobre lixo em Parintins

A conscientização segue por todos os dias do festival | Foto: Herick Pereira

Parintins- Neste domingo (30), o ator Victor Fasano participou da campanha “Dois pra lá, dois pra cá” do Governo do Amazonas na conscientização de consumo dos resíduos sólidos e descarte correto durante o festival folclórico de Parintins.

Victor foi até as filas das galeras dos bois Caprichoso e Garantido, juntamente com os catadores de lixo do município, do Instituto de proteção ambiental do Amazonas (Ipaam) equipes da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema).

Foram distribuídas ecobags- bolsas reutilizáveis- para que os brincantes possam fazer o descarte do lixo de forma correta e consciente nos pontos de coleta espalhados pela ilha da magia.

A bolsa também pode ser usada para a diminuição do uso das sacolas plásticas utilizadas durante as compras em supermercados, por exemplo. A ação é sustentável e ajuda na diminuição dos resíduos que vão parar no meio ambiente e levam milhares de anos para se decompor.

“Pensar em uma festa no coração da Amazônia e não pensar em consumo consciente é impossível. Para tudo que existe aqui continuar, precisamos preservar.”

O Secretário Estadual de Meio Ambiente Eduardo Taveira, ao conceder entrevista exclusiva ao Portal Em Tempo destacando as ações da secretaria para o festival, conta que a ação pretende continuar nos próximos anos.

“A princípio é uma experiência. Parintins precisa de iniciativas como essa. É possível transformar um festival em um referência de uma festa amiga do meio ambiente.”

Durante o festival há coleta seletiva nos principais pontos da cidade com o apoio da Prefeitura de Parintins, dos catadores de lixo, de instituições de ensino superior do município e dos bumbás Caprichoso e Garantido.

