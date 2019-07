Turistódromo atrai mais de 10 mil pessoas durante período bovino

Manaus- Inédito durante o período do Festival Folclórico de Parintins, o Turistódromo, espaço criado pelo Governo do Estado, por meio da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) dedicado ao visitante, recebeu aproximadamente dez mil pessoas durante os cinco dias de atividades. Situado ao lado da Catedral de Nossa Senhora do Carmo, na Ilha Tupinambarana, o local contou com a parceria de órgãos estadual e municipal, e da iniciativa privada.

Para a presidente da Amazonastur, Roselene Medeiros, todas as ações planejadas pela empresa pública para Parintins, desde janeiro, foram executadas pelo órgão, de forma que o turista se sentisse bem tratado, em Parintins, seja com o Turistódromo, com os receptivos no porto e aeroporto, e com as pessoas qualificadas pelo curso “Bem Receber”.

“A nossa equipe está muito feliz de ver, que aquilo que nós planejemos para Parintins, - que eu sempre falei desde o início que o turista iria sentir a diferença na cidade - foi cumprido. O turista se sentiu abraçado, se sentiu acolhido pelo parintinense, seja no Turistódromo, seja pelos nossos receptivos”, comentou a presidente. “Agradeço a cada parceiro, como a Politur, Sejusc, Procon-AM, Detran-AM, Prefeitura de Parintins, os prestadores de serviços turísticos, que estiveram conosco nessa missão de levar informação e serviço para o turista que veio curtir o festival”, completou.

Melhor atendimento

Para o presidente do Sindicato dos Guias de Turismo do Amazonas (SGTA), Ananias dos Santos, a iniciativa é primordial para um melhor atendimento aos visitantes. “O turista que chegou na ilha encontrou em um único local informações sobre o que fazer na cidade”, frisou.

*Com informações da assessoria

