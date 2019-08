Vídeo: o adeus ao jornalista Tadeu de Souza, em Parintins

O jornalista deixa legado para a comunicação no Amazonas | Foto: Divulgação/facebook

Manaus- Homenagens de amigos e familiares em cortejo pela cidade de Parintins, 369 km distante de Manaus, marcaram o último adeus ao jornalista Tadeu de Souza, nesta quinta-feira (7). O jornalista faleceu após infarto fulminante na última terça-feira (6). Segundo a família, há um ano Tadeu de Souza passava por tratamento cardíaco e estava com planos de realizar cirurgia em São Paulo.

O adeus ao jornalista

O velório aconteceu na Câmara Municipal de Parintins e o corpo seguiu pelas ruas da cidade Tupinambarana no carro oficial do Corpo de Bombeiros. O cortejo parou nos lugares mais frequentados pelo jornalista. Nas ruas as toadas dos bois Garantido e Caprichoso prestaram suas homenagens ao comunicador.

Leia também: Morre aos 57 anos jornalista Tadeu de Souza em Parintins

O cortejo seguiu pelas principais ruas da ilha | Foto: Reprodução TV Em Tempo

"Ao saber da morte do jornalista, a cidade parou para reverenciar Tadeu", afirmou o jornalista Aderaldo Reis. O corpo foi enterrado no único cemitério da cidade, o Cemitério Municipal São José que fica localizado próximo à Catedral Nossa Senhora das Graças.

Moradores de Parintins compareceram ao velório para prestar homenagens | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Tadeu de Souza nasceu em Belém do Pará há 58 anos, mas foi morar no município de Parintins quando ainda era criança. Trabalhou em vários veículos de comunicação, entre eles rádio , TV e jornal impresso.

O jornalista deixa a esposa Jossinéias, conhecida como "Jô" Souza, duas filhas biológicas e uma "do coração". A Prefeitura de Parintins declarou três dias de luto oficial pela morte do comunicador.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Patrícia de Paula / TV Em Tempo

Texto Web: Bruna Oliveira