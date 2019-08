Vídeo: 'mini-Caprichoso' vence o 19º Festival Folclórico de Parintins

Assista a reportagem | Autor: Rony Belchior/ TV Em Tempo

Parintins- O 19º Festival Folclórico dos Bumbás Caprichoso e Garantido em miniaturas encantaram pela tradição e criatividade no último fim de semana, dias 10 e 11 de agosto. A apresentação dos mini bumbás aconteceu na noite de sábado (10), na Praça dos Bois, área central da cidade de Parintins (distante 369 km de Manaus).

Cada agremiação tem o mínimo de 1h e 30m e o máximo de 1h e 45m para a apresentação. Os itens a serem julgados pelos jurados são os mesmos apresentados pelos bois na arena do Bumbódromo, com exceção das galeras - que não concorrem.

Os brincantes do festival são crianças que reproduzem o mesmo espetáculo no Bumbódromo | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Uma outra curiosidade é que os itens apresentador, levantador de todas, amo do boi e batucada ou marujada são representados por crianças e jovens reais, enquanto os demais itens são bonecos. O mini Garantido foi o primeiro a se apresentar defendendo o tema "De caras pintadas" e o mini Caprichoso encerrou a noite apresentando o tema "Parintins, terra de artistas".

A apuração das notas dos jurados aconteceu na manhã de domingo (11) no CAT - Centro de Atendimento ao Turista e foi marcada por muito nervosismo por parte dos membros das agremiações. Ao final, com 597,3 pontos o mini Caprichoso sagrou-se tetracampeão do festival contra 596,7 pontos do mini Garantido, uma diferença de 0,6 décimos na pontuação final.

O início do festival

Uma brincadeira de fundo de quintal entre irmãos, moradores dos bairros Itaúna 2 e Djard Vieira, localizados na Zona Sul de Parintins , deu origem a uma das mais singelas manifestações culturais do município, o mini festival folclórico.

Bonecos e maquetes com movimentos dão vida ao festival | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Tudo começou quando na década de 1990 um grupo de meninos torcedores dos bois Garantido e Caprichoso, proibidos por seus pais de ir ao bumbódromo assistir às apresentações por serem crianças, decidiram criar sua própria apresentação, só que com bonecos de brinquedos que representassem os itens dos bumbás.

