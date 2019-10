Escola de Idiomas e Informática é reinaugurada em Parintins, no AM

Cursos estarão disponíveis para a população Parintinense | Foto: Yuri Pinheiro e Pitter Freitas

Parintins- A Escola Municipal de Idiomas e Informática Aldair Kimura Seixas foi a primeira entrega realizada na semana de aniversário de 167 anos de Parintins. O evento foi realizado na manhã desta segunda-feira (14).

O prédio foi revitalizado com o objetivo de ampliar os atendimentos à população. Agora, a escola vai disponibilizar de cursos de informática, caligrafia, além dos idiomas espanhol, inglês e japonês. A filha da homenageada com o nome da escola, Carla Kimura, se emocionou com a entrega.



“Já faz 20 anos que ela faleceu, mas tudo isso é muito emocionante. Ela era muito querida por todos e é muito bom que todo mundo reconhece o trabalho que ela fez e estou muito agradecida à prefeitura, disse.

Aldair Kimura Seixas era descendente de japoneses e foi professora atuante na rede estadual de ensino. O reconhecimento prevalece pelo legado deixado por ela a sociedade Parintinense.

