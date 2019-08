Caxias e Manaus: violência Futebol Clube?

O clima tenso envolvendo a decisão entre Caxias e Manaus, pelas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, parece tomar conta das redes sociais. Na terça-feira (16), torcedores do Caxias relataram sofrer ameaças em um grupo de WhatsApp.

Agora, cá pra nós, a torcida gaúcha é muito engraçada. Agressão mesmo sofreu o Manaus quando jogou, sábado, em Caxias. Na sexta-feira passada, véspera do jogo em que o Manaus perdeu por 1X0, o Manaus Futebol Clube denunciou ameaças sofridas antes, durante e após a partida em Caxias do Sul (RS), diante do Caxias. Na madrugada, em frente ao hotel onde o clube amazonense estava hospedado, houve foguetório, explosão de bombas e até disparo de alarmes nos arredores do hotel.

Durma com um barulho desses!

Civilidade

Por tudo isso, o Manaus FC e a torcida amazonense têm obrigação de receber de forma civilizada a torcida e o clube gaúcho.

E mostrar que futebol se ganha em campo.

Muy amigos

O clima foi tão hostil, que o próprio Caxias publicou nota dizendo que tomou todas as medidas para bem recepcionar toda a delegação do Manaus, bem como todo o staff de dirigentes, acompanhantes e suporte técnico.

Segundo a nota, os diretores foram recebidos e convidados a 3 camarotes com seguranças por todo o tempo em que estiveram nas dependências do Estádio Centenário.

Madrugada de terror

Acontece que os ataques ocorreram fora do estádio, na calada da noite.

Sobre isso, disse o Caxias:

— Se fora do estádio alguma atitude hostil possa ter ocorrido, a SER Caxias não tem nenhuma ingerência sobre tais fatos.

“E faz questão de afirmar que repudia e condena qualquer atitude que não condiz com a boa convivência entre clubes coirmãos”, diz a nota.

Violência gera violência

Agora, tentando inverter a situação, a torcida do Caxias alega que vem sendo agredida pelas redes sociais.

Ontem, denunciou que uma “imagem mostra um indivíduo portando uma arma, exigindo respeito e ofendendo os caxienses”.

O grupo teria sido criado por torcedores do Manaus com o nome (Manaus FC x Caxias) e as ameaças teriam surgido após os amazonenses descobrirem que haviam grenás no ambiente virtual.

Prefeita, eu?

Diante da divulgação de que seu nome estaria sendo cotado para disputar a eleição 2020 para a Prefeitura de Manaus, a deputada Mayara Pinheiro (PP) mandou nota para CONTEXTO declarando que a missão é honrosa, mas não pretende encarar as urnas.

Obrigado, mas...

A deputada agradeceu à coluna dizendo que se sente muito agradecida “por essa lembrança”.

— É uma demonstração de que nosso trabalho tem sido bem recebido em lugares importantes como Manaus.

Focada em Coarí

Mayara avisou, porém, que é eleitora de Coari e, nas eleições de 2020, estará dedicada à reeleição de seu irmão, prefeito Adail Filho.

— Assim como apoiando diretamente diversos outros parceiros que, por todo o Amazonas, acreditaram em meu nome para a função de deputada estadual –, disse a campeã de votos.

Expoagro de volta

Suspensa há seis anos, a Expoagro – Exposição Agropecuária – está de volta.

Conforme anúncio do governador Wilson Lima, a Expoagro acontece em outubro deste ano.

— Anunciei as cadeias produtivas prioritárias e as políticas públicas definidas para o setor -, garantiu Wilson Lima.

Wilson é agro!

Wilson disse que fará muito mais pelo setor primário e pelo agricultor.

— Ainda há muito por fazer. Mas, só em seis meses, nós aplicamos mais do que o governo passado destinou o ano inteiro para o setor! –, disse Lima.

É claro que foi um cutucão no ex-governador Amazonino Mendes.

Saudades...

Em visita ontem à Câmara Municipal de Manaus (CMM), o senador Plínio Valério (PSDB-AM) afirmou que sempre que puder visitará o Parlamento municipal para rever os amigos dos quais tem saudade.

... mas só dos amigos!

Mas a saudade é só dos amigos, não da CMM, segundo ele.

— Lá é o topo. Lá é que decidimos as coisas do país –, disse.

Polo tecnológico

Plínio foi à CMM participar de uma audiência pública da Frente Parlamentar do Polo Tecnológico de Manaus, criada recentemente na Casa.

O senador, inclusive, passou a ser integrante do conglomerado de políticos.

Gafe do Sassá

Ao cumprimentar os visitantes da CMM, o vereador Sassá da Construção Civil (PT) cometeu uma gafe,

Ao se dirigir ao empresário Romero Reis, do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Manaus (Codese), o vereador caprichou:

— Quero saudar o nobre empresário Romero Jucá (Toiiiimmmm!)

Obvio, todos os presentes caíram na gargalhada.

