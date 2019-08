Cerca de Jurubeba: burocracia para imprensa acompanhar Bolsonaro no AM

Nunca houve tanta burocracia para a imprensa cobrir uma visita presidencial. Jornalista que quiser acompanhar Jair Bolsonaro em Manaus terá de apresentar até o contrato de trabalho.

Das duas uma: ou presidente tem medo de outro atentado, ou faz de tudo para manter os jornalistas longe e evitar perguntas que não lhe agradem.

Não é à toa que, na inauguração do aeroporto Glauber Rocha Bolsonaro, em Vitória da Conquista (BA), o governo federal decidiu posicionar ‘atiradores de elite’ no teto. E um jornal aproveitou para alfinetar: “ atiradores de elite para “defender” Bolsonaro do povo da Bahia

Calma, é Fake News

Um caso de farsa agitou Manaquiri.

Uma publicação no Facebook dizia que a prova para o Conselho Tutelar de Manaquiri havia sido “vazada” para beneficiar alguns candidatos.

Brincadeira tem hora

Na verdade, a prova era de Uberaba e nada tinha a ver com o município.

Polícia Civil, Ministério Público do Estado e Polícia Federal já estão na cola do ‘engraçadinho’.

No tempo do Atari

O painel da Câmara Municipal de Manaus (CMM) deu pau na sessão de ontem.

O vereador Marcelo Serafim (PSB), tentando buscar uma solução, orientou o presidente, Joelson Silva (PSDB).

— Sr. Presidente, acho que todos aqui tivemos Atari e Nintendo. E lembram que, naquela época, era preciso assoprar para resetar os aparelhos. Então, vamos soprar para ver se o painel funciona.

Gambiarra, não!

Depois de ouvir o conselho, Joelson foi curto e grosso:

— Nada disso. Esse painel está cheio de gambiarra!

Multa salgada

O pleno do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) julgou irregular as contas do ex-prefeito do município de Apuí Admilson Nogueira referente ao ano de 2016.

Devido às diversas impropriedades detectadas pelas unidades técnicas do Tribunal e a maioria não sanadas, o ex-gestor foi condenado a devolver aos cofres públicos um montante de R$ 835,9 mil (soma de multa e alcance).

Vereador galáctico

Ao ser anunciado por Hiram Nicolau (PSD), que presidia a sessão da Câmara Municipal de Manaus (CMM), ontem (23), o vereador Ceará Lima (DEM) foi chamado por seu antigo apelido: “Ceará do Santa Etelvina”. Ele corrigiu e afirmou que agora é o “Ceará da galáxia”.

Comeu abiu

Ao criticar o presidente Jair Bolsonaro por só vir visitar Manaus no sétimo mês do ano, o vereador Elias Emanuel (PSDB) foi enquadrado por Chico Preto (PMN), que perguntou quantas vezes o ex-presidente Fernando Henrique visitou a Zona Franca em sua gestão. Constrangido, Emanuel mudou de assunto.

Haja garganta

Por falar em Câmara Municipal de Manaus, ontem (23) os vereadores baterem recorde. Iniciaram a sessão às 9h e terminaram os debates por vota das 15h30. E olha que teve parlamentar que declinou de se pronunciar durante o grande expediente.

FHC veio sim

Elias Emanuel não sabe.

Mas a CONTEXTO tem memória. FHC veio várias vezes a Manaus, quando era presidente. Uma para assistir ao concerto do Centenário do Teatro Amazonas, com o tenor José Carreira e a orquestra sinfônica do Rio, em dezembro de 1996.

O petróleo é nosso!

Outra para festejar o jorro de petróleo e gás no poço do Urucu. Em outra ocasião o presidente tucano retornou a Manaus, quando visitou o Inpa e chegou a amamentar o peixe-boi no local.

Olho na cunhã-poranga

FHC também foi a Parintins inaugurar um programa do na época ministro da educação, Paulo Renato, e aproveitou para conferir o bailado das cunhãs-porangas da ilha. Dona Ruth não gostou nadica de nada de saber dessa história.

A caminho de Carajás

Na última vez que veio a Manaus, FHC se reuniu com o então governador Amazonino Mendes, no Tropical Hotel, com quem viajou em seguida para Carajás.

Racismo e preconceito

Um advogado do Ceará apresentou uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o presidente Jair Bolsonaro pela declaração em que ele se referiu aos governadores do Nordeste como “governadores de paraíba”.

Racismo e preconceito 2

O objetivo de Antônio Carlos Fernandes, da cidade de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, é dar início a uma ação penal contra Bolsonaro pelos crimes de injúria e racismo.

Para ele, o presidente se portou de forma racista e preconceituosa.

Virose das brabas

Em virtude de uma virose ‘braba’, o deputado federal e presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (Cdeics), Bosco Saraiva (Solidariedade/AM), precisa se ausentar por dez dias para repouso absoluto, até a resolução do quadro clínico e laboratorial.

Fora do CAS

O caso está sendo acompanhado por médicos do Instituto de Moléstias Tropicais. Logo, por motivos de força maior, não estará presente à reunião do Conselho de Administração da Suframa (CAS), nessa quinta-feira (23).

Muito barulho...

O governo fez muito barulho com a liberação de saque do FGTS.

Mas o valor que poderá ser sacado é de até R$ 500 e deverá ser iniciado em setembro deste ano. O valor total a ser retirado pelo trabalhador poderá chegar a R$ 1 mil, caso tenha uma conta ativa e outra inativa.

...por quase nada!

A medida poderá não ter os efeitos esperados sobre o crescimento da economia. Isso, caso o valor total a ser sacado caia abaixo de R$ 30 bilhões e caso as regras de saque sejam muito limitadas.

Dia do Motorista

Para comemorar o Dia do Motorista, em 25 de julho, o SEST SENAT realiza mais uma grande ação nacional de cuidados com o bem-estar dos caminhoneiros, motoristas de ônibus e taxistas do Brasil.

Cuidando da saúde

Até o dia 26 de julho, as equipes das 148 unidades operacionais estarão – com seus dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas e outros profissionais – em mais de 150 pontos, distribuídos por todo o país, oferecendo serviços gratuitos de saúde a esses profissionais.

O médico Drauzio Varella apoia a iniciativa e vai participar da iniciativa em alguns postos de atendimentos.

