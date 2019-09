Manaus FC não foi campeão da Série D, mas merece respeito e admiração

O Manaus FC não foi o Campeão Brasileiro da Série D, como nós, amazonenses, sonhamos. Mesmo assim merece o respeito e admiração de nosso povo, pois fez uma campanha impecável, apesar das dificuldades que clubes do Amazonas enfrentam. O Gavião voou alto e bonito. Perdemos por um pênalti mal batido – uma fatalidade que acontece com os melhores times do mundo –, mas, durante a partida e até na disputa por pênaltis, estivemos “pau a pau” com o Brusque. E, se caímos, caímos com altivez dos grandes guerreiros.



Por ti, Manaus

A torcida manauara também fez sua parte. Entrou em campo com o Manaus. Tinha gente com camisa do Nacional, bandeira do Rio Negro, do Fast e São Raimundo.

Cor e nome!

Eram milhares torcendo por um time só. Aquele que leva o nome de sua cidade: Manaus FC. E até nisso o clube foi feliz. Adotou o nome de sua cidade e a cor de sua floresta!

Grito na garganta

A maior tristeza foi mesmo ver aquela torcida imensa – de quase 50 mil manauaras – deixando a Arena da Amazônia com o grito de campeão sufocado na garganta.

Um grande passo

Mas houve quem levantou e aplaudiu o time de Luís Mitoso, que viu título escorregar por entre os dedos.

Afinal, o Manaus FC apenas começou sua caminhada em direção ao panteão dos gloriosos.

Já vi esse filme!

O vereador petista Sassá da Construção Civil subiu à tribuna da CMM com o “cão no couro” e disparou contra o governo federal, a quem acusou de divulgar fake News acerca da pavimentação da BR-319

Segundo o parlamentar, o vídeo divulgado no último dia 16, nas redes sociais do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), é de 2017.

Enganação

Sassá estava possesso.

Disse que é uma vergonha veicular uma propaganda enganosa, dizendo que a obra está em andamento.

— Estão querendo enganar a população amazonense? Realmente a BR-319 necessita ser feita e divulgada de forma transparente à sociedade –, vociferou Sassá.

Fundo da Amazônia

O Fundo Amazônia estará na pauta da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), nesta terça-feira, (20).

Uma sessão especial convocada pela Casa terá como convidado o superintendente-geral da Fundação Amazonas Sustentável (FAS), Virgílio Viana, a partir das 9h, no Plenário Ruy Araújo.

É visceral

Criado em 2008, o Fundo Amazônia tem por finalidade captar doações para investimentos não reembolsáveis em ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento, promoção da conservação e do uso sustentável da Amazônia Legal.

O fundo também apoia o desenvolvimento de sistemas de monitoramento e controle do desmatamento no restante do Brasil e em outros países tropicais.

Projetos no Amazonas

São 103 projetos apoiados no Brasil inteiro, 19 somente no Amazonas.

A FAS é uma das beneficiárias do Fundo, com projetos na área de geração de renda e melhoria de qualidade de vida.

Reduziu o desmatamento

Esses projetos beneficiam cerca de 40 mil pessoas em 581 comunidades do interior do Estado.

E ajudaram reduzir o desmatamento em 63% nas áreas onde foram implementados, além de proporcionarem aumento de 281% na renda média das famílias participantes.

Flacâmara

Ao abrir os trabalhos na Câmara Municipal de Manaus (CMM) ontem (19), o presidente da Casa, vereador Joelson Silva (PSDB), que é flamenguista assumido, bradou um:

— Saudações rubro-negras a todos!

Cheirinho de título

Os vereadores flamenguistas vibraram com a brincadeira.

Estavam mais alegres do que pinto no lixo.

Fanático, Hiram Nicolau (PSD) abriu um sorriso de orelha a orelha.

Tribuna popular

Aliás, ontem, a sessão da Câmara Municipal parecia um arraial.

Além da torcida organizada do Urubu, teve comilança e bolo e foguetório.

Isso por conta do aniversário do presidente Joelson Silva, que completou 45 anos e recebeu uma homenagem antes de entrar no plenário, com direito a ornamentação, bolo e fogos.

Em nome do pai

Ao agradecer pelas felicitações, Joelson homenageou seu pai, o ex-vereador Joel Silva, que, segundo ele, foi quem o ensinou os caminhos da vida.

— Ele, que foi um homem e um político muito melhor que eu –, disse, emocionado.

CPI dos combustíveis

Após 120 dias, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos combustíveis da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) apresenta o relatório final dos trabalhos nesta terça-feira (20).

Cinco deputados

Fazem parte da CPI dos combustíveis as deputadas Joana Darc (PL), presidente da CPI; Alessandra Campelo (MDB), relatora; os deputados Álvaro Campelo (Progressista), propositor, Fausto Júnior (PV) e Roberto Cidade (PV).

Acredite se quiser

Coincidência ou não, o fato é que os preços nas bombas dos postos de gasolina de Manaus tiveram uma queda significativa.

No início dos trabalhos da CPI, o litro da gasolina estava em R$ 4,59. Atualmente é possível encontrar a R$ 3,99.

Tem dinheiro....

No final de semana, o deputado federal Marcelo Ramos (PL) postou, em suas redes sociais, um vídeo de sua campanha para a Prefeitura de Manaus em 2016.

...dá para querer!

Na legenda do vídeo o parlamentar indagou: “será que ano que vem tem de novo?”.

Boleto pra que te quero!

Amanhã, 21 de agosto, Manaus recebe o maior evento de provedores de internet para debater e conhecer as melhores soluções para clientes nas áreas de telecomunicações disponíveis no mercado.

O evento vem para reafirmar a ideia de que os boletos ainda são a melhor opção quando se fala em cobrança por recorrência.

Quem vem

Está confirmada a participação da Juno, fintech que apresenta solução inovadora de pagamento para provedores de internet

Gratuito

Durante o evento, que é gratuito, além da exposição de produtos e serviços, haverá palestras e discussões que pretendem estimular o setor e proporcionar ainda mais qualidade aos clientes dessa área.