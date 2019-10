Como empreender com propósito e colher bons frutos?

A dinâmica do mercado hoje é diferente, e as pessoas compram não apenas um produto ou serviço, elas consomem ou “se alimentam” também de propósitos, informa a especialista Rô Bentes | Foto: Chico Bruno Santos

Empreender vai muito além de ter um negócio próprio: é alinhar seus sonhos e sua motivação a ponto de superar os desafios com resiliência

Quando pensamos em ter um negócio próprio, de pronto, o sentido é só focado na grana ou em querer fazer exatamente o que o outro está fazendo. Quando decidimos empreender, não vamos encontrar uma receita pronta para ser um empreendedor de sucesso.

Outra questão importante é compreender que os fatores emocionais interferem diretamente nos negócios, eles estão presentes nos detalhes, pois são geridos por pessoas, e tais fatores são determinantes para o sucesso ou o fracasso do empreendedor. Essa compreensão serve também para quem busca empregabilidade ou qualquer tipo de reconhecimento.

Empreender é ter propósito

Dito isso, vamos entender que o que torna a trajetória empreendedora mais gostosa de ser percorrida? Então, empreender é ter propósito, é alinhar seus sonhos e sua motivação a ponto de superar os desafios com resiliência.

Essa é a razão pela qual empreender vai muito além de ter um negócio próprio. É, no entanto, perceber o ambiente que o cerca, e isso está relacionado com nosso comportamento frente a situações do ambiente de negócios escolhido para empreender.

Esse comportamento é a essência que cada indivíduo tem e deve corresponder à criatividade e às boas ideias que solucionam o problema ou agregam mais valor nesse ambiente.

Pessoas consomem propósitos

O mundo mudou e vai continuar se transformando. A dinâmica do mercado hoje é diferente, e as pessoas compram não apenas um produto ou serviço, elas consomem ou “se alimentam” também de propósitos, afinal, cada um de nós traz em nossas ações sonhos, motivações e a razão de ser ou existir, executa e desenvolve projetos e planos naquilo que cada um acredita.

Portanto, empreender com um propósito nada mais que é o despertar da compreensão de seu talento, do conhecimento adquirido ao logo de sua trajetória, e perceber suas habilidades, atitudes criativas e inovadoras, que o motivam de forma satisfatória.

Já dizia Viktor Frankl: “Aqueles que sabem o ‘porquê’ da sua existência podem suportar qualquer ‘como’ para realizá-lo.”

Rô Bentes é idealizadora e diretora-presidente da North Business School – escola de negócios com foco em empreendedorismo e inovação. | Foto: Chico Bruno Santos

Compreenda-se

Logo, pergunto “por que” e “como” ter essa compreensão para empreender e ser assertivo na escolha do que fazer? Simplesmente: compreenda-se. Entenda e trabalhe sua inteligência emocional e, consequentemente, você terá o autoconhecimento. Assim conseguirá desenhar seu mapa de competências e saber o que você tem de melhor a oferecer e agregar valor.

A partir daí, o “pulo do gato” para empreender com um propósito é exercer o que você gosta de fazer com base nos seus valores, na sua missão e na sua visão, tornando-se um empreendedor que vislumbra o sucesso tão sonhado, de modo a oferecer produtos e serviços, por meio de seu talento e de suas habilidades, para toda a sociedade.

Como resultado, você minimiza as frustações, aprende com erros que serão inevitáveis, e as chances de uma gestão feliz e próspera do seu empreendimento acontecerão naturalmente.

Dicas importantes para empreender com um propósito:

Mantenha mente aberta;

Busque conhecimento sobre o assunto para avançar sempre;

Tenha ideias criativas e inovadoras para ter diferencial;

Saiba que colaboração e parceria são melhores opções do que apenas competir;

Fique próximo de pessoas que te inspiram e troque ideias;

Pergunte sempre dos mais experientes, isso é um divisor de águas, pois a “síndrome” do sabe-tudo já era;

Valorize sua história, ela é única;

Tenha empatia sempre, aprenda a se colocar no lugar do outro.

Empreender com uma visão de futuro de sucesso é lembrar sempre do propósito do seu negócio, dos sonhos e das motivações que fazem você realizar grandes feitos todos os dias. Observe-se, motive-se e empreenda-se!





Rô Bentes é idealizadora e diretora-presidente da North Business School – escola de negócios com foco em empreendedorismo e inovação.