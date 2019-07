Vídeo: presos fogem da carceragem da polícia de Iranduba

Iranduba - Por volta das 6h do último sábado (8), dois presos fugiram da delegacia de Iranduba, no interior do Amazonas. A fuga aconteceu na carceragem da 31ª Delegacia Interativa de Polícia do município de Iranduba. Os suspeitos utilizaram uma corda confeccionada com lençóis, conhecida como "Teresa".

Eles foram identificados como Carlos Soriano Macena, conhecido como "Chapa", de 36 anos, e Mateus Marques de Jesus, de 18 anos.

Os dois estavam presos por tráfico de drogas. Agora a polícia estava a procura dos dois suspeitos.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja a reportagem | Autor: Gabriela Moreno/TV Em Tempo

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Homem é baleado na Alvorada e polícia suspeita de acerto de contas

Em Manaus, trio é preso em flagrante por roubar veículo com simulacro