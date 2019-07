Casal é preso com drogas no interior do Amazonas

A policia chegou até o casal por meio de denúnica anônima | Foto: Divulgação

Elias Lopes Brito, de 20 anos, e Andreia de Oliveira, de 29 anos, foram presos nesta segunda-feira (10) com diversas trouxinhas de cocaína em um bairro localizado no município de Careiro Castanho, distante 90,6 quilômetros de Manaus. O casal também teria participação em um homicídio ocorrido no mesmo município.

De acordo com os policiais do 1º Pelotão Independente de Polícia Militar do Careiro, os policiais chegaram até o casal após denúncia anônima para o 190. A denúncia informava que em determinada localidade os dois estavam comercializando os entorpecentes.

"Nossa equipe se deslocou até o local e ao realizar a abordagem contatou que eles estavam com cerca de 19 trouxinhas de cocaína, imediatamente demos voz de prisão e encaminhados os dois para a delegacia do município", explicou o tenente Leite.

O casal foi apresentado na 34ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do Careiro, junto com as drogas apreendidas pelos policiais. Elias e Andreia devem ficar presos a disposição da justiça.

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Vídeo: presos fogem da carceragem da polícia de Iranduba