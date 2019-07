Com sinais de agressão, homem é encontrado agonizando em ramal

Manaus - Com sinais de agressão física, um homem foi encontrado agonizando na manhã desta terça-feira (11), no ramal da Gisele, no bairro Mauazinho, na Zona Leste de Manaus.

Segundo informações da 29ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), moradores da área acionaram a polícia após encontrarem o homem jogado no ramal.

"A guarnição achou a vítima jogada em uma área de mata com ferimentos pelo corpo. No local, encontramos rastros de sangue que levava até o matagal", disse a tenente Fabiana Martins, da 29ª Cicom.

O homem se identificou como Jocimar Lira de Almeida, de 32 anos. Ele relatou aos policiais militares que foi sequestrado por um grupo de homens, na noite de segunda-feira (10), no Centro da capital.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer a vítima e o encaminhou para uma unidade hospitalar da capital.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Vídeo: presos fogem da carceragem da polícia de Iranduba