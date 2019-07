PC faz alerta sobre golpe de clonagem de linhas telefônicas, em Manaus

Manaus- Em razão dos recorrentes casos de clonagem de linhas telefônicas e de aplicativo de mensagens instantâneas, a Polícia Civil do Amazonas da Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor (Decon), alerta a população sobre como proceder mediante aos crimes de furto, fraude e estelionato que acontecem na capital.

De acordo com a autoridade policial, em casos de roubo ou perda de aparelho celular, a pessoa deve registrar o Boletim de Ocorrência (BO) em uma unidade policial ou, ainda, na Delegacia Interativa (DI), por meio do site www.delegaciainterativa.am.gov.br . “Após essa primeira medida, é necessário ir à uma loja da operadora de telefonia e apresentar o BO, para que seja feita, de forma legal, a recuperação do chip”, orientou.

O titular da Decon dá dicas à população para evitar golpes pelo aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp. “Existe um procedimento de segurança no aplicativo (APP), que permite a possibilidade de habilitar a autenticação em duas etapas. No processo, a pessoa disponibiliza um e-mail pessoal e cria um acesso de números. Além disso, é necessário manter o APP atualizado”, explicou.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Em Manaus, golpes de estelionato contra idosos aumentam 23%