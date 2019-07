Integrantes do CV são presos com drogas, armas e munições em Manaus

Manaus - Quatro integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) foram presos na manhã desta terça-feira (11), por envolvimento com o tráfico de drogas, em Manaus. A ação foi deflagrada pela equipe de investigação do 22° Distrito Integrado de Polícia (DIP), com apoio do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc).

De acordo com a delegada Juliana Tuma, titular do 22º, Enio Luís Silva Oliveira, de 20 anos; Luís Henrique Miranda Aquino, de 25 anos, conhecido como "LH"; Rafael Moreira Silva, de 24 anos, e Welyson dos Santos Castro, de 21 anos, foram presos após denúncias anônimas feitas ao 181 da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Arma e munições foram encontradas com o quarteto | Foto: Josemar Antunes

A denúncia relatava que o grupo estava comercializando drogas em uma casa, localizada no beco Libertador, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul da cidade.

"O LH ostentava arma de fogo para amedrontar os moradores. Dois deles, já haviam sido presos por roubo e assumiram ser integrantes do Comando Vermelho", explicou.

Delegada Juliana Tuma, titular dao 22ºDIP | Foto: Josemar Antunes

A ordem judicial foi expedida pela juíza Luciana da Eira Nasser, da 4ª Vara Especializada em Crimes de Uso e Tráfico de Entorpecentes (Vecute).

Com o quarteto, a polícia encontrou porções de drogas, entre cocaína, maconha e oxi; balança de precisão; relógios; rádios comunicadores; munições intactas e uma pistola de nove milímetros, que estava escondida no sofá, além de dinheiro oriundo da comercialização de entorpecentes.

O grupo afirmou fazer parte do CV | Foto: Josemar Antunes

Enio, Luís, Rafael e Welyson foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Eles serão apresentados na audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, na Zona Sul, onde o juiz irá decidir por prisão ou liberdade para cumprimento de pena.

