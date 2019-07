Haitiano é preso após matar esposa estrangulada em Manaus

Manaus - Um haitiano, que ainda não teve o nome divulgado, foi preso suspeito de matar a própria esposa estrangulada. O crime aconteceu no fim da manhã desta terça-feira (11), na rua 9, localizada no bairro Amazonino Mendes, Zona Leste de Manaus. A mulher também era de nacionalidade haitiana.

De acordo com a 27ª Companhia Interativa Comunitária (Com), o homem confessou que matou a esposa e que deixou a filha de 9 meses no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Galileia, na Zona Norte.

Conforme a polícia, a criança não tinha sinais de maus-tratos e nem de abuso sexual. Por conta disso foi levada para um abrigo.

O homem já estava com as malas prontas para fugir quando foi preso pela Polícia Militar. A suspeita é que o crime tenha acontecido durante uma briga entre o casal.

Ele foi levado para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), onde deve ser ouvido nesta tarde.

O corpo da mulher foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte. A reportagem foi ao local onde o casal morava, mas os vizinhos preferiam não comentar sobre o caso.



