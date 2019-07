Vídeo: sem combustível, viaturas policiais deixam de fazer ronda

Manaus - Seis viaturas estavam estacionadas, na manhã da última segunda-feira (10), na 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), no bairro Centro, Zona Sul da capital. Isso porque os veículos estavam sem gasolina para que os policiais realizassem a ronda do dia. A população se diz revoltada com a falta de segurança.

O autônomo Sidney Batista diz que, desde domingo (9), as viaturas já não estavam sendo usadas por falta de combustível. Ele conta que um amigo foi relatar um assalto na delegacia e os policiais pediram que ele procurasse outra unidade policial, pois os PMs estavam sem gasolina.

Em nota, a Polícia Militar do Amazonas informou que não há registro por parte da corporação da falta de abastecimento. O órgão disse, ainda, que as viaturas operacionais estão sendo abastecidas dentro da normalidade e que os atendimentos de ocorrências e operações policiais estão acontecendo em toda capital e interior do Estado.

