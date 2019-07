Homem morre afogado enquanto fugia da polícia em Manaus

O corpo do homem foi localizado na tarde desta terça-feira (11) em frente a feira proxímo a balsa laranja | Foto: Ione Moreno

Manaus - Na última segunda feira (10), um homem ainda não identificado, se jogou no Rio Negro, nas proximidades da feira Manaus Moderna, enquanto empreendia fuga da Polícia Civil. Na ocasião, os políciais perderam contato visual com o homem. O corpo foi localizado pela equipe do Pelotão Fluvial do Corpo de Bombeiros, na tarde desta terça-feira (11) em frente a feira proxímo a balsa laranja.

O corpo do homem foi resgatado e encaminhado para o Pelotão Fluvial, que fica localizado na Avenida Sete de Setembro, no bairro Centro, sendo posteriormente removido para o Instituto Médico Legal para os procedimentos legais.

Até o momento da publicação desta matéria, o corpo do homem ainda não havia sido identificado pelo Instituto Médico Legal (IML).

Outros casos

Nos últimos dois meses, cresceu o número de afogamentos em Manaus. No último 2 de Junho, um Caminhoneiro morreu na Praia Dourada, após mergulhar embriagado e desaparecer.

Em 14 de Maio, um homem foi encontrado boiando na Orla da Ponta Negra, por pessoas que caminhavam no local.

Em 3 de Maio, um homem desaparecido foi localizado boiando em rio no Tarumã, após se afogar. O corpo ficou desaparecido até ser regatado pelo Corpo de Bombeiros.

