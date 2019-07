Soldados de 'João Branco' são presos enquanto treinavam tiros no AM

O trio é liderado por Alciney, conhecido como "Ney Pitbull", considerado braço direito do narcotraficante "João Branco" | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Três homens identificados pela polícia como Rondinelli Ferreira Sales, de 38 anos, Pedro Paulo Barbosa Lopes, 33, e Davi Samias de Castro, 23, foram presos na tarde desta terça-feira (11), em um sítio localizado na comunidade Nossa Senhora de Fátima, ramal do Pau Rosa, km 21 da rodovia BR-174, que liga Manaus a Boa Vista.

Conforme uma fonte policial o trio é liderado por Alciney, conhecido como "Ney Pitbull", considerado braço direito do narcotraficante "João Branco". O bando sofre uma severa perseguição de grupos ligados a "Zé Roberto". Ambos disputam o domínio do tráfico de drogas na capital amazonense.

O trio foi capturado por policiais da Rocam após denúncia anônima. Os homens estavam em um propriedade rural, situada no Ramal do Pau Rosa, que segundo a equipe policial era usada como base de treinamento para o grupo se proteger dos rivais. Com a chegada dos policiais parte do bando fugiu para uma área de mata.

"Os moradores da área eram aterrorizados, esses homens andavam armados pela região e treinavam tiros no sítio e não escondiam nada de ninguém. Cada um dos presos estava armado com uma pistola, na casa foram encontrados espingardas e rifles", disse um tenente que participou da ação.

Entre as armas apreendidas estão uma espingarda calibre 12, um rifle de calibre 38, outro de calibre 44. Além de munições de calibre 9mm, 12, 16, 38 e 40.

Ainda de acordo com equipe policial Rondinelli tem passagem pelo crime de trafico de drogas. Pedro Paulo responde por porte ilegal de arma de fogo e Davi já foi autuado por tráfico de entorpecente, furto e roubo.



O caso foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Leia mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

FDN: sobrinho de João Branco é morto por rivais do narcotraficante

'Bando do CV' é preso enquanto preparava ataque à FDN em Manaus