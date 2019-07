Grupo é preso com armas, drogas e dinheiro no interior do Amazonas

Uma equipe fazia patrulhamento pela área da comunidade de Canoas, quando avistou os suspeitos em atitude suspeita | Foto: Divulgação

Presidente Figueiredo (AM) - Os policiais militares, durante patrulhamento pelas ruas de Presidente Figueiredo (distante 125 quilômetros de Manaus), prenderam nesta terça-feira (11), um grupo de cinco pessoas identificados como Williams Chagas dos Santos, de 28 anos, Maykon Pinta da Cunha, de 33 anos, Rodrigo Silva Siqueira, de 26 ano, Luiz Miguel Costa de Souza, de 23 anos e Grazyela Barbosa da Mota, de 19 anos. Drogas, armas e dinheiro foram apreendidos.

De acordo com a PM do município, uma equipe fazia patrulhamento pela área da comunidade de Canoas, quando avistou os suspeitos em atitude suspeita dentro do veículo modelo Gol, de cor preta e placa JXB-76XX, e resolveram fazer a abordagem policial. Durante a ação foi constatado em consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp) que o carro era roubado.

Na operação foram apreendidos dois revólveres calibre 38, uma pistola PT 940, calibre ponto 40, cinco munições calibre 38, 18 munições calibre ponto 40, uma porção de maconha de aproximadamente 48 gramas e R$ 331. O grupo foi levado para a delegacia de Presidente Figueiredo onde foram apresentados e devem ficar a disposição da justiça.

