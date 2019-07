'Med' é executado enquanto comemorava o aniversário, em Manaus

Manaus - O porteiro Agno Júnior Brito da Silva, de 35 anos, conhecido como "Med", foi assassinado a tiros, na madrugada desta quarta-feira (12), enquanto comemorava o aniversário com amigos. O crime ocorreu por volta das 2h, na rua Maria José Pinto (antiga A5) com a avenida Penetração 2, no bairro Japiim, na Zona Sul de Manaus.

De acordo a equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Agno estava, na frente da própria casa com um grupo de amigos, comemorando o aniversário quando foi surpreendido por criminosos em um carro preto, modelo e placa não identificados.

"Um dos ocupantes que estava no banco traseiro baixou o vidro da janela e atirou na direção da vítima. Pelo menos cinco tiros atingiram o tórax do porteiro", informou um investigador da DEHS, que preferiu não se identificar.

Após a execução, os criminosos fugiram sem serem identificados. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas por conta da demora Agno foi levado pelos amigos para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Coroado, onde já chegou morto. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML).

Segundo a polícia, o homem foi morto com pelo menos 5 tiros | Foto: Josemar Antunes

Em depoimento na DEHS, que vai investigar o assassinato, a mãe da vítima confirmou que Agno era usuário de drogas, mas disse que desconhece a motivação do assassinato. Imagens de câmeras de segurança próximo ao local do crime devem ajudar na identificação dos autores.

Devendo traficantes

A equipe de reportagem do Portal Em Tempo foi ao local do crime. Segundo os vizinhos, Agno era envolvido com o tráfico de drogas, praticava roubos e estava sendo ameaçado por outros traficantes.

A reportagem tentou conversar com os familiares da vítima, mas ninguém quis comentar o crime.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

'Desejava matar para ver como é', diz jovem que esquartejou estudante