Vídeo: PMs salvam jovem que seria executado por membros do CV

Manaus - Policiais militares da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) encontraram um jovem de 21 anos amordaçado e com mãos e pés amarrados na área do Buritizal, no bairro da União, Zona Centro Sul de Manaus, no fim da tarde de quarta-feira (12). O homem relatou aos PMs que foi sequestrado e seria morto por criminosos do Comando Vermelho (CV), facção que domina o tráfico de drogas na localidade.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o jovem afirma que é morador do bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste, e que estava no local comprando sucatadas quando foi surpreendido pelos criminosos.

"Fui pegar umas latinhas aqui dentro e eles me abordaram e pegaram meu celular. Eu estava com uma camisa da Compensa e como vocês sabem aqui é CV. Eles começaram a me dar pressão por conta dessa camisa", disse o homem, que aparece no vídeo usando uma tornozeleira eletrônica. Ele afirma ao policial que reponde pelo artigo 157 (roubo). "O meu Deus obrigado", agradece o homem no vídeo.

O jovem usava tornozeleira eletrônica | Foto: Divulgação

Os criminosos, segundo o relato do jovem, estavam armados com revólveres e facas. Ele acredita que seria morto porque o bando suspeitava que ele seria membro de outra facção rival.

Os policiais chegaram até o local após serem informados que um grupo de criminosos tinha sequestrado um homem que estava em um veículo, modelo Saveiro, de cor vermelha, na Travessa Pires de Carvalho, bairro Flores, e levado para o Buritizal. Após encontrar o jovem, a polícia realizou buscas pelo local atrás dos suspeitos, mas nenhum foi localizado.

Veja o vídeo:

Momento que o jovem é encontrado pela PM | Autor: Divulgação

