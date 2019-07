Falso assessor parlamentar é preso após aplicar golpes na Aleam

O suspeito foi encaminhado ao 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP). | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Após furtar três anunciantes do site de vendas OLX, o falso assessor parlamentar Tony Gray da Silva Ferreira, de 42 anos, foi preso na tarde desta quinta-feira (13), no edifício garagem da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), no bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul de Manaus. O homem usava a área da Casa Legislativa para aplicar golpes nos vendedores.

Conforme o sargento Hebert Mesquita, da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o suspeito se passava por funcionário do gabinete do deputado estadual Serafim Corrêa e utilizava um crachá falso da Aleam. Ele foi preso após denúncia anônima.

"Ele escolhia as vítimas por meio de anúncios do OLX, pessoas que vendiam celulares e outros eletrônicos. Ele se passava por servidor e marcava para fazer a compra na Assembleia. A estrategia dele era marcar o encontro no edifico garagem, depois que demostrava interesse, pegava o objeto e dizia que iria buscar dinheiro no gabinete, mas desaparecia", explicou Mesquita.

De acordo com a nota enviada pela diretoria de comunicação da Aleam, as vitimas recorreram aos policiais Militares que fazem o patrulhamento diuturno das instalações da Assembleia Legislativa, que passaram a monitorar a presença de carros com as características do veículo que ele utilizava para chegar ao local, um carro modelo Onix Branco.

Na manha desta quinta-feira, Tony retornou ao local com o mesmo modus operandi, sendo preso em flagrante delito. Contra ele, existe um mandado de prisão em aberto desde 14 de setembro de 2018, por meio da 7ª Vara Criminal.

Com o suspeito a polícia encontrou uma Carteira de Identidade falsa, um Cartão de Ticket Alimentação, R$ 600 em espécie, um Crachá falsificado, dois aparelhos celulares, relógios e chips pré-pagos. Tony Gray da Silva Ferreira foi encaminhado ao 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Posicionamento

A Assembleia Legislativa do Amazonas, por meio dos 24 deputados, é solidaria às vítimas do caso, tendo realizado por meio da Casa Militar todos os trâmites que culminaram na prisão em flagrante do suspeito. Aos cidadãos que frequentam o parlamento estadual, informa que todo o complexo é monitorado por uma central de câmeras, que são acompanhadas 24h, além disso, conta com a presença diuturna de homens e mulheres da Polícia Militar do Amazonas.

Serafim

A assessoria de imprensa do deputado Serafim Corrêa informou que o suposto funcionário jamais fez parte do quadro de comissionados do gabinete do parlamentar. O crachá utilizado foi grosseiramente falsificado, fora das características da Assembleia Legislativa, reforçando o motivo pelo qual o suposto funcionário sempre atuava na garagem da assembleia, portanto, nunca dentro do prédio onde ficam os gabinetes parlamentares.

"Lamentamos o ocorrido e principalmente o uso indevido do nome do deputado na identificação falsa utilizada para a prática ilícita", diz parte da nota enviada pelo gabinete do deputado.

